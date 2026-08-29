Chính phủ yêu cầu tăng nhân lực, đẩy nhanh thi công sân bay Long Thành

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV tăng nhân lực, thiết bị, tập trung các gói thầu có nguy cơ chậm tiến độ, bảo đảm hoàn thành và đưa sân bay Long Thành vào khai thác năm nay.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Rà soát các gói thầu có nguy cơ chậm tiến độ

Theo đó, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá đúng thực tế tiến độ của toàn bộ dự án, đặc biệt là các gói thầu thuộc DATP3 và DATP4 có nguy cơ chậm tiến độ, không hoàn thành trong năm 2026 để kịp thời chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Đồng thời, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ nếu vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, các bộ này cần chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM và UBND TP Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3, 4 TP.HCM đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thành đưa các dự án vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành, bảo đảm đồng bộ, kết nối, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các dự án.

Tăng nhân lực, thiết bị để đưa sân bay vào khai thác năm 2026

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được yêu cầu chủ động rà soát, điều chỉnh, cập nhật tiến độ đối với từng hạng mục, gói thầu bảo đảm hoàn thành, đưa dự án vào vận hành khai thác trong năm 2026 theo đúng kế hoạch. Đồng thời, phân tích làm rõ nguyên nhân, kịp thời có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo thẩm quyền.

Song song đó, ACV phải chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính... để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt tại các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ chậm tiến độ, như: gói thầu số 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật), 5.10 (nhà ga hành khách), 7.8 (nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ)...

Sân bay Long Thành đang được thúc tiến độ để hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND TP Đồng Nai khẩn trương giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc có liên quan để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho ACV, không làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện, hoàn thành dự án; tổ chức thực hiện các công trình, hạng mục được Thủ tướng giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư, đặc biệt tại hạng mục đường ống dẫn nhiên liệu từ cảng đầu nguồn vào sân bay Long Thành.

Bộ Công an tiếp tục triển khai công tác nắm bắt tình hình, tổ chức lực lượng, biện pháp bảo đảm an ninh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình thi công, quản lý, vận hành dự án.

Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao huy động lực lượng triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tổ chức khai thác hiệu quả dự án.