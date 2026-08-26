Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Rốt ráo GPMB dự án metro nối TP.HCM với sân bay Long Thành

  • Thứ tư, 26/8/2026 20:13 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới và sân bay Long Thành đến nay đã lập bản đồ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, dự kiến cuối năm nay hoàn thành.

Ngày 26/8, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai thông tin, Dự án đầu tư xây dựng tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới Đồng Nai - Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đến nay đã kiểm đếm đạt 31%.

sân bay long thành ảnh 1

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến Metro kéo dài từ TP.HCM xuống sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành tháng 12/2026.

Trước đó, dự án đã được UBND TP Đồng Nai ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, hiện nay đang trong quá trình thực hiện công tác đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ thu hồi đất và đã phối hợp cùng các địa phương triển khai kế hoạch thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và đang tổ chức kiểm đếm theo quy định.

Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên - Trung tâm hành chính mới Đồng Nai - sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 65.500 tỷ đồng và áp dụng loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước (nguồn đầu tư công).

Địa điểm xây dựng tại phường Long Bình, phường Đông Hòa của TP.HCM; các phường Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, Nhơn Trạch, Long Thành và xã An Phước của TP Đồng Nai.

Theo UBND TP Đồng Nai, dự án có tổng chiều dài khoảng 43,5 km, tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h, gồm: đoạn từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai (ga SC), dài khoảng 7,1 km; đoạn từ Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai (ga SC) đến sân bay Long Thành, dài khoảng 36,4 km. Dự kiến bố trí 6 nhà ga chính và 5 nhà ga quy hoạch cho tương lai tại các điểm đầu mối giao thông, khu vực phát triển TOD. Ngoài ra, bố trí 1 Depot trên tuyến để phục vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa toa xe và các bộ phận chính.

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

4 nhóm hạ tầng sắp thay đổi diện mạo siêu đô thị TP.HCM

Trong bối cảnh TP.HCM đang xây dựng quy hoạch 100 năm, các chuyên gia và doanh nghiệp kỳ vọng mạng lưới metro và vành đai sẽ hình thành các cực tăng trưởng mới cho siêu đô thị.

10 giờ trước

3 tuyến metro TP.HCM dự kiến khởi công hạng mục ưu tiên cuối năm nay

TP.HCM đặt mục tiêu khởi công các hạng mục ưu tiên của 3 tuyến metro vào cuối năm nay, và phấn đấu khởi công chính thức các hạng mục công trình chính nhân dịp 30/4/2027.

00:16 14/8/2026

TP.HCM tính xây trung tâm thương mại, bãi xe ngầm ở Bến Thành

TP.HCM đang lấy ý kiến quy hoạch khu vực Công viên 23/9 với định hướng xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại, bãi đậu xe ngầm kết nối trực tiếp ga metro Bến Thành.

16:24 6/8/2026

https://tienphong.vn/rot-rao-giai-phong-mat-bang-du-an-metro-noi-tphcm-voi-san-bay-long-thanh-post1871343.tpo

Văn Quân/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

sân bay long thành TP.HCM metro tphcm long thành metro nối long thành metro nối sân bay

    Đọc tiếp

    Giá vàng sắp có đợt tăng mạnh nhất 25 năm?

    Giá vàng sắp có đợt tăng mạnh nhất 25 năm?

    0

    Giá vàng đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 1999, khi nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến rủi ro tài khóa, nợ công Mỹ và mức độ tập trung cao của thị trường chứng khoán.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý