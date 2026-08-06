TP.HCM tính xây trung tâm thương mại, bãi xe ngầm ở Bến Thành

TP.HCM đang lấy ý kiến quy hoạch khu vực Công viên 23/9 với định hướng xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại, bãi đậu xe ngầm kết nối trực tiếp ga metro Bến Thành.

Phối cảnh khu vực trung tâm thương mại. Ảnh minh họa: VinSpeed.

UBND phường Bến Thành đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Công viên 23/9 kết hợp khu thương mại - dịch vụ và bãi đậu xe ngầm kết nối ga Bến Thành. Thời gian lấy ý kiến diễn ra từ ngày 23/7 đến 11/8.

Đề xuất được đưa ra sau khi CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (VinSpeed), doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vingroup, hoàn tất phương án nghiên cứu sơ bộ. Trước đó, TP.HCM đã chấp thuận chủ trương để VinSpeed tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực này theo định hướng Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt.

VinSpeed hiện cũng là nhà đầu tư đề xuất dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 53 km, có điểm đầu tại ga Bến Thành và điểm cuối tại depot Cần Giờ, kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với khu kinh tế biển Cần Giờ.

Phạm vi lập quy hoạch có diện tích khoảng 9,3 ha, nằm trên trục phát triển đông - tây của trung tâm TP.HCM. Khu vực này đồng thời là điểm giao cắt của nhiều tuyến giao thông quan trọng, đóng vai trò đầu mối trung chuyển giữa các tuyến metro số 1, số 2, số 3A và số 4 trong tương lai, kết nối với hệ thống xe buýt, xe buýt điện và mạng lưới đi bộ ngầm.

Không gian trung tâm thương mại được bố trí trong hệ thống công trình ngầm. Ảnh minh họa: VinSpeed.

Theo hồ sơ lấy ý kiến quy hoạch, không gian ngầm sẽ là khu vực khai thác chính của dự án. Các hạng mục như nhà ga, trung tâm thương mại, khu dịch vụ, bãi đậu xe và hạ tầng kỹ thuật được bố trí liên hoàn, kết nối trực tiếp với hệ thống metro và mạng lưới đi bộ ngầm.

Trong khi đó, không gian trên mặt đất được định hướng hạn chế xây dựng công trình, ưu tiên dành cho cây xanh, quảng trường, không gian đi bộ và các lối tiếp cận xuống công trình ngầm nhằm tăng diện tích công cộng và cải thiện cảnh quan khu vực.

Hồ sơ quy hoạch cũng cho biết cảnh quan trung tâm được định hướng hình thành các không gian quy mô nhỏ, tạo điểm nhấn kiến trúc riêng cho từng khu vực. Các công trình xây dựng hiện đại, thống nhất, thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên nhiên của khu vực.

Khu văn phòng ga và nhà điều hành được bố trí tại vị trí thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời kết nối trực tiếp với nhà ga và các không gian ngầm. Công trình được thiết kế với hình khối đơn giản, tỷ lệ hài hòa với tổng thể kiến trúc khu vực, đóng vai trò điểm nhấn nhận diện trên mặt đất.

Không gian nhà ga và depot là hạt nhân của toàn bộ tổ hợp công trình ngầm, được tổ chức theo dây chuyền khai thác đồng bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành, bảo trì và phát triển lâu dài của hệ thống đường sắt đô thị. Các không gian phục vụ hành khách, khu vực kỹ thuật và khu vận hành được bố trí hợp lý, bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả và kết nối thuận tiện với các không gian thương mại, dịch vụ và bãi đỗ xe ngầm.

Bãi đậu xe được bố trí trong không gian ngầm để khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị. Ảnh minh họa: VinSpeed.

Không gian trung tâm thương mại được bố trí trong hệ thống công trình ngầm, kết nối trực tiếp với khu vực nhà ga và các tuyến đi bộ ngầm nhằm hình thành chuỗi không gian thương mại, dịch vụ liên tục. Giải pháp tổ chức không gian hướng tới môi trường mua sắm hiện đại, bảo đảm tính linh hoạt trong bố trí công năng, khả năng kết nối với các khu chức năng khác.

Bãi đậu xe được bố trí trong không gian ngầm để khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị, giảm áp lực đỗ xe trên mặt đất và tăng diện tích dành cho cây xanh, quảng trường và không gian công cộng. Việc tổ chức giao thông nội bộ bảo đảm phân luồng hợp lý giữa người đi bộ và phương tiện, kết nối trực tiếp với nhà ga, trung tâm thương mại cùng các không gian chức năng khác.