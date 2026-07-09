TP.HCM cập nhật tiến độ dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

Theo MAUR, dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đã bắt đầu thi công ga ngầm Phạm Văn Bạch, dự kiến đến tháng 8 tiếp tục triển khai các nhà ga tiếp theo trên toàn tuyến.

Dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương vừa bắt đầu thi công tường vây tại ga ngầm Phạm Văn Bạch. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 9/7, ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), cho biết công tác khảo sát địa chất trên toàn bộ tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương và công tác thiết kế 2 nhà ga được ưu tiên thực hiện trước là ga Lê Thị Riêng (nhà ga số 5) và ga Phạm Văn Bạch (nhà ga số 10), đã hoàn tất.

Theo ông Vịnh, dự kiến dự án sẽ hạ 2 máy khoan hầm TBM tại 2 nhà ga này vào khoảng tháng 8/2027.

Cũng tại ga ngầm Phạm Văn Bạch, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), MAUR đã triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ công tác thi công tường vây. Đây là một trong những hạng mục quan trọng, đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thi công trực tiếp trên công trường.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đại diện MAUR cho biết 14 phường đã hoàn tất công tác này từ năm 2024. Bên cạnh đó, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đến điện, nước, cây xanh và chiếu sáng cũng đã cơ bản hoàn tất tại 12 vị trí.

Hiện, các nhà thầu đang tiếp nhận mặt bằng để thi công và dự kiến đến đầu tháng 8 tiếp tục triển khai các nhà ga tiếp theo trên toàn tuyến, đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030.

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM), thông tin về tiến độ dự án metro Bến Thành - Tham Lương tại buổi họp báo thường kỳ chiều 9/7. Ảnh: Thảo Liên.

Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương là dự án đầu tiên thí điểm áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15, nhằm phát triển nhanh hệ thống đường sắt đô thị tại TP.HCM và Hà Nội.

Tuyến dài hơn 11 km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot. Sở Xây dựng cho phép liên danh CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và China Railway Group Limited (Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc) thực hiện việc thiết kế, thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị (EPC) tại dự án này.

Dự án được khởi công đầu năm nay. Sau khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa trung tâm TP.HCM và khu vực phía tây bắc, góp phần giảm ùn tắc, cải thiện năng lực lưu thông ở cửa ngõ thành phố.