Cận cảnh thi công ga ngầm đầu tiên của metro Bến Thành - Tham Lương

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đã triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ công tác thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch) thuộc dự án tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Vị trí ga Phạm Văn Bạch cùng các nhà ga khác trên tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Đồ họa: Phan Nhật.

Theo MAUR, đây là một trong những hạng mục quan trọng, đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thi công trực tiếp trên công trường.

Đại diện MAUR cho biết sau gần 3 tháng kể từ khi hợp đồng EPC được ký kết, chủ đầu tư và liên danh tổng thầu đã vượt qua nhiều khó khăn về pháp lý, kỹ thuật để hoàn thành hàng loạt công việc chuẩn bị cốt lõi, tạo nền tảng đưa dự án bước vào thi công chính thức.

Cùng với ga ST5 (ga Lê Thị Riêng), ga ngầm ST10 là một trong hai nhà ga quan trọng nhất của tuyến metro số 2. Đây sẽ là vị trí xuất phát của hai máy khoan hầm TBM phục vụ công tác đào hầm ở giai đoạn tiếp theo.

Để các máy TBM có thể vận hành, việc xây dựng và đào ga phải được triển khai đồng bộ. Trong đó, thi công tường vây là hạng mục kỹ thuật đầu tiên có vai trò tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn và điều kiện thi công cho các bước tiếp theo.

Tại ga ngầm ST10, tổng chiều dài tường vây dự kiến khoảng 534 m, thời gian thi công khoảng 6 tháng. Trong ảnh là các kỹ sư đang kiểm tra lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 chiều 6/7.

Hạng mục thi công tường vây đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn lao động, kiểm soát chất lượng vật liệu, tổ chức mặt bằng cũng như hạn chế ảnh hưởng đến giao thông khu vực xung quanh.

Trong quá trình thi công, MAUR cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương, liên danh tổng thầu EPC, các đơn vị tư vấn và lực lượng chức năng để bảo đảm công tác thi công được thực hiện an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, đồng thời hạn chế các tác động đến đời sống, sinh hoạt và việc lưu thông của người dân.

Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot.

Dự án được khởi công đầu năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Sau khi đưa vào khai thác, công trình sẽ tăng cường kết nối giữa trung tâm TP.HCM và khu vực phía tây bắc, góp phần giảm ùn tắc, cải thiện năng lực lưu thông ở cửa ngõ thành phố.

Từ trung tâm hành chính cho đến công trình văn hóa, "siêu" cảng, cùng các mạng lưới metro, cao tốc liên vùng, TP.HCM đang dần hoàn thiện bức tranh đô thị hiện đại, tầm cỡ.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.