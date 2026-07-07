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Cận cảnh thi công ga ngầm đầu tiên của metro Bến Thành - Tham Lương

  • Thứ ba, 7/7/2026 06:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương bắt đầu thi công tường vây tại ga ngầm Phạm Văn Bạch, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang xây dựng trực tiếp.

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Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đã triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ công tác thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch) thuộc dự án tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.
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Vị trí ga Phạm Văn Bạch cùng các nhà ga khác trên tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Đồ họa: Phan Nhật.
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Theo MAUR, đây là một trong những hạng mục quan trọng, đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thi công trực tiếp trên công trường.
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Đại diện MAUR cho biết sau gần 3 tháng kể từ khi hợp đồng EPC được ký kết, chủ đầu tư và liên danh tổng thầu đã vượt qua nhiều khó khăn về pháp lý, kỹ thuật để hoàn thành hàng loạt công việc chuẩn bị cốt lõi, tạo nền tảng đưa dự án bước vào thi công chính thức.
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Cùng với ga ST5 (ga Lê Thị Riêng), ga ngầm ST10 là một trong hai nhà ga quan trọng nhất của tuyến metro số 2. Đây sẽ là vị trí xuất phát của hai máy khoan hầm TBM phục vụ công tác đào hầm ở giai đoạn tiếp theo.
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Để các máy TBM có thể vận hành, việc xây dựng và đào ga phải được triển khai đồng bộ. Trong đó, thi công tường vây là hạng mục kỹ thuật đầu tiên có vai trò tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn và điều kiện thi công cho các bước tiếp theo.
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Tại ga ngầm ST10, tổng chiều dài tường vây dự kiến khoảng 534 m, thời gian thi công khoảng 6 tháng. Trong ảnh là các kỹ sư đang kiểm tra lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 chiều 6/7.
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Hạng mục thi công tường vây đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn lao động, kiểm soát chất lượng vật liệu, tổ chức mặt bằng cũng như hạn chế ảnh hưởng đến giao thông khu vực xung quanh.
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Trong quá trình thi công, MAUR cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương, liên danh tổng thầu EPC, các đơn vị tư vấn và lực lượng chức năng để bảo đảm công tác thi công được thực hiện an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, đồng thời hạn chế các tác động đến đời sống, sinh hoạt và việc lưu thông của người dân.
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Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot.
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Dự án được khởi công đầu năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Sau khi đưa vào khai thác, công trình sẽ tăng cường kết nối giữa trung tâm TP.HCM và khu vực phía tây bắc, góp phần giảm ùn tắc, cải thiện năng lực lưu thông ở cửa ngõ thành phố.

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Quỳnh Danh

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