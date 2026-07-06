Khu vực xây metro Bến Thành - Cần Giờ sau hơn nửa năm động thổ

Những ngày này, có thể nhìn thấy khu vực dự kiến xây dựng cây cầu bắc qua sông Soài Rạp, trên tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ, đã tập kết hàng loạt thiết bị, máy móc chuyên dụng.

Các cọc ống thép đã được khoan sâu xuống lòng sông, chuẩn bị cho giai đoạn thi công bệ móng và trụ cầu metro Cần Giờ.

Dọc tuyến đường Rừng Sác đoạn qua xã Cần Giờ và Bình Khánh, nhiều máy móc, thiết bị cơ giới đã được tập kết tại các vị trí chuẩn bị triển khai dự án.

Xe chuyên dụng cùng nhiều thiết bị phục vụ thi công đã được huy động tại khu vực nút giao Rừng Sác thuộc xã Bình Khánh.

Đoạn đi qua Rừng Sác thuộc xã Cần Giờ cũng đã được tập kết nhiều cần cẩu, máy khoan cọc cùng nhiều thiết bị phục vụ thi công.

Các mũi khoan khảo sát địa chất đang được triển khai trên toàn tuyến, nhằm đánh giá điều kiện nền đất, phục vụ hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, trong đó có các đoạn đi ngầm qua khu vực trung tâm TP.HCM.

Depot Cần Giờ là một trong những hạng mục quan trọng nhất của toàn tuyến, đảm nhận chức năng tập kết, bảo dưỡng, sửa chữa các đoàn tàu và bố trí Trung tâm điều hành khai thác (OCC), phục vụ công tác quản lý, vận hành tuyến đường sắt trong tương lai.

Đây là một trong 7 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm của TP.HCM, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030.

Từ trung tâm hành chính cho đến công trình văn hóa, "siêu" cảng, cùng các mạng lưới metro, cao tốc liên vùng, TP.HCM đang dần hoàn thiện bức tranh đô thị hiện đại, tầm cỡ.

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