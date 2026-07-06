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Khu vực xây metro Bến Thành - Cần Giờ sau hơn nửa năm động thổ

  • Thứ hai, 6/7/2026 10:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dọc tuyến đường Rừng Sác, hàng loạt máy móc, cần cẩu và thiết bị cơ giới được tập kết, sẵn sàng thi công.

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Những ngày này, có thể nhìn thấy khu vực dự kiến xây dựng cây cầu bắc qua sông Soài Rạp, trên tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ, đã tập kết hàng loạt thiết bị, máy móc chuyên dụng.
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Hướng tuyến metro Cần Giờ - Bến Thành. Đồ họa: Phan Nhật.
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Hệ thống cọc ống thép và khung định vị đang được triển khai trên mặt sông.

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Các cọc ống thép đã được khoan sâu xuống lòng sông, chuẩn bị cho giai đoạn thi công bệ móng và trụ cầu metro Cần Giờ.
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Tại phía địa phận xã Bình Khánh, công tác san lấp mặt bằng đã cơ bản hoàn tất, tạo tiền đề để triển khai các hạng mục thi công.
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Dọc tuyến đường Rừng Sác đoạn qua xã Cần Giờ và Bình Khánh, nhiều máy móc, thiết bị cơ giới đã được tập kết tại các vị trí chuẩn bị triển khai dự án.
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Xe chuyên dụng cùng nhiều thiết bị phục vụ thi công đã được huy động tại khu vực nút giao Rừng Sác thuộc xã Bình Khánh.

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Đoạn đi qua Rừng Sác thuộc xã Cần Giờ cũng đã được tập kết nhiều cần cẩu, máy khoan cọc cùng nhiều thiết bị phục vụ thi công.
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Các mũi khoan khảo sát địa chất đang được triển khai trên toàn tuyến, nhằm đánh giá điều kiện nền đất, phục vụ hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, trong đó có các đoạn đi ngầm qua khu vực trung tâm TP.HCM.
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Khu vực depot Cần GIờ cũng đang được triển khai thi công san lấp mặt bằng và tập kết hàng chục máy khoan cọc.
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Depot Cần Giờ là một trong những hạng mục quan trọng nhất của toàn tuyến, đảm nhận chức năng tập kết, bảo dưỡng, sửa chữa các đoàn tàu và bố trí Trung tâm điều hành khai thác (OCC), phục vụ công tác quản lý, vận hành tuyến đường sắt trong tương lai.
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Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 54 km, tổng mức đầu tư hơn 102.000 tỷ đồng, đã được UBND TP.HCM phê duyệt phương án tuyến và tổ chức lễ động thổ ngày 19/12/2025.
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Dự án do CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) đề xuất đầu tư, dự kiến vận hành thương mại vào cuối năm 2028.
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Đây là một trong 7 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm của TP.HCM, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030.

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