TP.HCM duyệt ranh giới quy hoạch 5 khu TOD dọc tuyến metro số 2

UBND TP.HCM vừa phê duyệt ranh giới lập quy hoạch 5 khu TOD với tổng diện tích gần 940 ha quanh các nhà ga tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương).

Khu vực TOD trung tâm quanh ga Bến Thành và Tao Đàn sẽ có diện tích khoảng 188,6 ha. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt ranh giới lập quy hoạch các khu vực TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) quanh các nhà ga của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo quyết định, 5 khu vực TOD với tổng diện tích gần 940 ha sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch, trải dài từ trung tâm thành phố đến khu vực tây bắc.

Trong đó, khu vực TOD trung tâm quanh ga Bến Thành và Tao Đàn có diện tích khoảng 188,6 ha. Khu vực này bao trùm phần lớn lõi trung tâm hiện hữu của TP.HCM, được giới hạn bởi các tuyến đường Trương Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lý Tự Trọng ở phía Bắc; sông Sài Gòn cùng các tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Vân Đồn, Võ Văn Kiệt và rạch Bến Nghé ở phía Đông.

Phía Tây giáp các tuyến Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Bá Kiện, Nguyễn Thị Minh Khai, Lương Hữu Khánh, Bùi Thị Xuân và Nguyễn Trãi. Phía Nam giáp các tuyến Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học.

Khu vực TOD số 2 (ga Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bảy Hiền) có diện tích hơn 265 ha. Ranh giới phía Bắc giáp đường Hoàng Văn Thụ, đường Xuân Diệu, đường Nguyễn Thái Bình. Phía Đông giáp kênh Nhiêu Lộc, đường Hoàng Sa, đường Trường Sa, đường Bà Huyện Thanh Quan, đường Lý Chính Thắng, đường Điện Biên Phủ.

Phía Tây giáp đường Tô Hiến Thành, đường Hồ Bá Kiện, công viên Lê Thị Riêng, đường Bành Văn Trân, đường Năm Châu. Phía Nam giáp đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Hòa Hưng.

Khu vực 3 (ga Nguyễn Hồng Đào) có diện tích khoảng 43,8 ha, có ranh giới phía Bắc giáp đường Cộng Hòa và đường Đồng Xoài; phía Đông giáp đường Trường Chinh, đường Hoàng Hoa Thám, đường Đồng Đen; phía Tây giáp đường Trương Công Định, đường Ấp Bắc; phía Nam giáp đường Bàu Cát.

Khu vực 4 nằm ở phía Tây tuyến metro số 2, kết nối kinh tế - logistics (ga Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh) rộng khoảng 149 ha. Khu vực này giáp ô phố chức năng đất ở, đường Trường Chinh, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đường Phạm Văn Bạch, đường Trần Thái Tông, đường Phan Huy Ích ở phía Đông.

Phía Tây giáp ô phố chức năng đất công nghiệp, đất ở và đường Tây Thạnh, đường CN2, đường D15, đường D10, đường D16, đường D9, đường Chế Lan Viên, đường hẻm 71, đường Lê Trọng Tấn. Phía Nam giáp ô phố chức năng đất ở, đất công trình dịch vụ công cộng và đường Tân Kỳ Tân Quý; còn phía Bắc giáp khu công nghiệp, đường CN5.

Khu vực 5 là khu nhà ga và depot Tham Lương rộng khoảng 293 ha. Phía Đông giáp đường Tân Thới Nhất, đường số 22, đường số 17, ô phố dân cư hiện hữu và kênh Tham Lương; phía Tây giáp kênh 19/5.

Phía Nam giáp đường Lê Trọng Tấn; ô phố chức năng đất hỗn hợp và cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật, đất công trình dịch vụ công cộng và kênh Tham Lương, còn phía Bắc giáp đường Phan Văn Hớn.

UBND TP.HCM cho biết trong quá trình lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, ranh giới các khu vực TOD có thể tiếp tục được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế và cơ sở pháp lý của các dự án liên quan.

Ban Quản lý phát triển đô thị cùng đơn vị tư vấn có trách nhiệm khảo sát hiện trạng, đảm bảo tính chính xác để triển khai lập quy hoạch khu vực TOD xung quanh nhà ga dọc tuyến metro 2.

Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11 km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot. Tuyến được khởi công vào đầu năm nay, dự kiến hoàn thành vào năm 2030, kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía tây bắc.

Hướng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Đồ họa: An Khả.