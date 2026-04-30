Từ metro đến 'siêu' cảng: 'Siêu' đô thị TP.HCM đang dần thành hình

Ngay từ sáng sớm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố đã có mặt tại các điểm cầu. Điểm cầu trung tâm được đặt tại lễ khởi công dự án Quảng trường trung tâm và tuyến metro số 2 TP.HCM đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết Sun Group tự hào khi được tham gia xây dựng cụm công trình Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính của thành phố; đồng thời cam kết huy động mọi nỗ lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng đẳng cấp, sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho thành phố. Ảnh: Duy Hiệu.

Cũng tại điểm cầu trung tâm, dự án tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Thaco) làm nhà đầu tư, cũng chính thức động thổ. Tuyến dài khoảng 6 km, đi ngầm toàn bộ với 6 nhà ga, kết nối trung tâm hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phát biểu tại điểm cầu trung tâm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố cam kết sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; kiên quyết cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển. Ảnh: Duy Hiệu.

Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng giám đốc CTCP Cảng Sài Gòn - cho biết dự án cảng Cần Giờ nằm ở vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế với công suất dự kiến gần 17 triệu TEUs. Cảng Cần Giờ chính là chìa khóa để Việt Nam tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái logistics quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: Khương Nguyễn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết dự án sở hữu lợi thế giao thông hiếm có khi kết nối trực tiếp với Quốc lộ 22 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (dự kiến hoàn thành năm 2027), thậm chí trong tương lai gần sẽ còn thuận lợi hơn khi các tuyến metro số 2 và số 3 đi vào hoạt động. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dự án có quy mô gần 880 ha, thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn. Dự án sẽ hưởng lợi trực tiếp khi hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như Vành đai 3 TP.HCM sắp khai thác toàn tuyến cuối năm 2026, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Quốc lộ 22 mở rộng được triển khai trong thời gian tới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Việc "động thổ" 4 dự án trọng điểm không chỉ mang ý nghĩa to lớn đối với quá trình phát triển của TP.HCM mà còn hiện thực hóa tầm nhìn trở thành siêu đô thị đa trung tâm, đa cực, bám sông, hướng biển trong dòng chảy của kỷ nguyên mới. Ảnh: Duy Hiệu.

