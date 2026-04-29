Ông Trần Bá Dương nói về nửa thế kỷ gắn bó TP.HCM và lời hứa 'trả ơn'

Lãnh đạo các tập đoàn lớn như Sun Group, Thaco, Vingroup… đồng loạt đưa ra cam kết về tiến độ, công nghệ và trách nhiệm xã hội khi tham gia loạt dự án trọng điểm tại TP.HCM.

Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực để đóng góp cho TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 29/4, TP.HCM đồng loạt khởi công, động thổ 4 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư khoảng 142.000 tỷ đồng nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ giao thông đô thị, chỉnh trang không gian công cộng đến giáo dục và kinh tế biển, cho thấy định hướng ngày càng rõ nét của thành phố trong việc huy động khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào các dự án hạ tầng chiến lược.

Không chỉ cam kết tiến độ mà còn công nghệ và nội địa hóa

Tại sự kiện, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết doanh nghiệp tự hào khi được tham gia các dự án có ý nghĩa đặc biệt của thành phố, trong đó có tổ hợp Quảng trường trung tâm và khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

Theo ông Trường, việc thành phố mạnh dạn giao các dự án lớn cho doanh nghiệp tư nhân không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai mà còn tạo nền tảng để hình thành hệ sinh thái đô thị đồng bộ, hiện đại. Sun Group cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tạo dấu ấn khác biệt cho không gian đô thị.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group chia sẻ tự hào khi được tham gia các dự án có ý nghĩa đặc biệt của TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, phần cam kết của nhà đầu tư tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) thu hút sự chú ý khi đi sâu vào các yếu tố kỹ thuật và tầm nhìn dài hạn.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco Group, cho biết doanh nghiệp xác định vai trò không chỉ là nhà đầu tư dự án đơn lẻ mà còn là một chủ thể tham gia xây dựng nền tảng cho ngành đường sắt đô thị trong nước.

Ông Dương cam kết Thaco sẽ tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý trong toàn bộ quá trình triển khai, đồng thời đặt ưu tiên cao cho an toàn lao động, bảo vệ môi trường và giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực thi công. Song song đó, doanh nghiệp định hướng áp dụng các công nghệ tiên tiến và phương thức quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn khoa học nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định và tối ưu.

Điểm nhấn trong cam kết của nhà đầu tư này nằm ở yếu tố chuyển giao công nghệ và nội địa hóa. Theo ông Dương, quá trình triển khai dự án sẽ gắn với việc hoàn thiện dần hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cho ngành đường sắt, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị, từ thiết kế, thi công đến sản xuất. Điều này không chỉ phục vụ riêng cho một dự án mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài của ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu quản lý chi phí đầu tư theo hướng minh bạch, tối ưu và tiết kiệm, đồng thời phối hợp với thành phố xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, hướng tới việc giảm chi phí đầu tư và vận hành cho toàn hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

Không dừng lại ở các yếu tố kỹ thuật, ông Dương còn chia sẻ câu chuyện cá nhân khi đã gắn bó với TP.HCM gần nửa thế kỷ, xem dự án lần này là cơ hội để đóng góp trở lại cho thành phố.

“Tôi cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực của mình để góp phần xây dựng hệ thống đường sắt đô thị hiện đại, hiệu quả, đồng thời nâng tầm ngành cơ khí chế tạo Việt Nam”, Chủ tịch Thaco chân thành chia sẻ.

Hướng tới hệ sinh thái đô thị, tri thức và logistics

Ở lĩnh vực đô thị, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, cho biết dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế được định hướng trở thành “thành phố công viên tri thức hàng đầu châu Á”, đóng vai trò thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dự án có quy mô gần 880 ha tại khu vực Tây Bắc TP.HCM, trong đó hơn 150 ha dành cho hệ thống giáo dục chất lượng cao, đóng vai trò hạt nhân để hình thành hệ sinh thái học thuật và sáng tạo. Các tiện ích như bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall hay tổ hợp vui chơi - giải trí được kỳ vọng sẽ bổ trợ cho một không gian đô thị toàn diện.

Đại diện Vingroup nhấn mạnh doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định về môi trường và an toàn lao động, qua đó góp phần tạo động lực tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM (ngoài cùng bên phải) trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cho đại diện liên danh các nhà đầu tư. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong khi đó, ở lĩnh vực kinh tế biển và logistics, ông Nguyễn Lê Chơn Tâm, Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn, đại diện liên danh nhà đầu tư, cho biết dự án Cảng Cần Giờ mang ý nghĩa chiến lược khi nằm trên tuyến hàng hải quốc tế, với công suất dự kiến gần 17 triệu TEUs.

Theo đại diện nhà đầu tư, mục tiêu của dự án là trở thành cửa ngõ logistics quan trọng, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời rút ngắn thời gian và giảm chi phí vận chuyển hàng hóa ra thị trường quốc tế.