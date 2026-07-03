Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương thi công ga ngầm đầu tiên

Dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương bắt đầu thi công tường vây tại ga ngầm Phạm Văn Bạch, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang xây dựng trực tiếp.

Công trường thi công nhà ga ST10 dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: Minh Hòa.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) đã triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ công tác thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch) thuộc dự án tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Theo MAUR, đây là một trong những hạng mục quan trọng, đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thi công trực tiếp trên công trường.

Đại diện MAUR cho biết sau gần 3 tháng kể từ khi hợp đồng EPC được ký kết (ngày 8/4), chủ đầu tư và liên danh tổng thầu đã vượt qua nhiều khó khăn về pháp lý, kỹ thuật để hoàn thành hàng loạt công việc chuẩn bị cốt lõi, tạo nền tảng đưa dự án bước vào giai đoạn thi công chính thức.

Cùng với ga ST5 (ga Lê Thị Riêng), ga ngầm ST10 là một trong hai nhà ga quan trọng nhất của tuyến metro số 2. Đây sẽ là vị trí xuất phát của hai máy khoan hầm TBM phục vụ công tác đào hầm ở giai đoạn tiếp theo.

Để các máy TBM có thể vận hành, việc xây dựng và đào ga phải được triển khai đồng bộ. Trong đó, thi công tường vây là hạng mục kỹ thuật đầu tiên có vai trò tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn và điều kiện thi công cho các bước tiếp theo.

Tại ga ngầm ST10, tổng chiều dài tường vây dự kiến khoảng 534 m, thời gian thi công khoảng 6 tháng. Hạng mục này đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn lao động, kiểm soát chất lượng vật liệu, tổ chức mặt bằng cũng như hạn chế ảnh hưởng đến giao thông khu vực xung quanh.

Đơn vị thi công triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10. Ảnh: MAUR.

Song song với ST10, MAUR cũng đang triển khai thi công tại ga ST5. Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8/2026, sau khi hoàn tất công tác phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, dự án sẽ đồng loạt triển khai thi công tại các nhà ga còn lại trên tuyến.

Trong quá trình thi công, MAUR cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương, Liên danh Tổng thầu EPC, các đơn vị tư vấn và lực lượng chức năng để bảo đảm công tác thi công được thực hiện an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; đồng thời hạn chế các tác động đến đời sống, sinh hoạt và việc lưu thông của người dân.

Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11 km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot. Tuyến được khởi công vào đầu năm nay, dự kiến hoàn thành vào năm 2030, kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía tây bắc.