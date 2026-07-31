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Kinh doanh

Bao nhiêu máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam?

  • Thứ sáu, 31/7/2026 21:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam hiện có 251 chiếc, trong đó Vietjet dẫn đầu, Vietnam Airlines đứng thứ hai, Sun PhuQuoc Airways ghi nhận tốc độ mở rộng nhanh nhất năm 2026.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), Vietjet là hãng có quy mô đội bay lớn nhất với 107 chiếc, gồm 83 máy bay Airbus A321, 16 chiếc Airbus A320 và 8 chiếc Airbus A330 phục vụ các đường bay tầm trung và tầm xa.

Đứng thứ hai là Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) với 94 máy bay, gồm 59 chiếc Airbus A321, 17 chiếc Boeing 787 Dreamliner, 14 chiếc Airbus A350 và 4 chiếc Airbus A320. Đây cũng là hãng hàng không duy nhất tại Việt Nam hiện khai thác đồng thời hai dòng máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner và Airbus A350.

Sun PhuQuoc Airways hiện sở hữu 14 máy bay, gồm 11 chiếc Airbus A321 và 3 chiếc Airbus A320. Trong khi đó, Vietravel Airlines khai thác 5 máy bay Airbus A321, Pacific Airlines có 3 chiếc Airbus A321 và Bamboo Airways duy trì 2 máy bay gồm một Airbus A320 và một Airbus A321.

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Đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam hiện có 251 chiếc. Ảnh: ACV.

Điểm đáng chú ý là Sun PhuQuoc Airways đang có tốc độ mở rộng đội máy bay nhanh nhất kể từ đầu năm nay. Đến cuối tháng 7, đội bay của hãng đã tăng lên 16 chiếc. Theo kế hoạch, con số này sẽ đạt 26 chiếc vào cuối tháng 8 và tiếp tục tăng lên 32 chiếc vào cuối năm.

Đặc biệt, trong tháng 9, hãng dự kiến tiếp nhận máy bay thân rộng đầu tiên, nhiều khả năng là Airbus A330 hoặc Boeing 787-9. Việc bổ sung máy bay thân rộng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Sun PhuQuoc Airways mở rộng mạng bay quốc tế trong thời gian tới.

Theo Cục HKVN, trong tháng 7, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 11,5 triệu lượt, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,5% so với tháng 6. Trong đó, khách quốc tế đạt 3,8 triệu lượt, tăng 2% so với tháng trước; khách nội địa đạt 7,7 triệu lượt, tăng 4,2%.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển khoảng 5,5 triệu lượt hành khách trong tháng 7, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 3,6% so với tháng trước. Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt 1,6 triệu lượt khách, còn vận chuyển nội địa đạt 3,8 triệu lượt.

Ở lĩnh vực hàng hóa, sản lượng thông qua các cảng hàng không đạt 162.100 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2% so với tháng 6.

Cùng với đà phục hồi của thị trường, các hãng hàng không tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư đội máy bay quy mô lớn.

Vietnam Airlines vừa công bố kế hoạch thuê thêm 19 máy bay Boeing 737 MAX 8, dự kiến tiếp nhận toàn bộ trong năm 2028. Trước đó, hãng đã ký hợp đồng mua 50 chiếc Boeing 737 MAX 8, dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2030-2032.

Trong thời gian chờ nhận máy bay mới, hãng xây dựng phương án thuê thêm máy bay thân hẹp để khai thác từ giai đoạn 2027-2028 nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường.

Bên cạnh đội bay chở khách, Vietnam Airlines cũng dự kiến đưa máy bay chở hàng chuyên dụng đầu tiên vào khai thác từ quý III năm nay, mở rộng năng lực vận tải hàng hóa.

Với Vietjet, hãng tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng đội máy bay quy mô lớn thông qua các hợp đồng mua máy bay với các đối tác quốc tế. Nổi bật là đơn hàng 100 máy bay Airbus A321neo ký với Airbus vào tháng 10/2025. Theo chiến lược phát triển, Vietjet đặt mục tiêu nâng quy mô đội máy bay lên hơn 600 chiếc vào năm 2030.

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Theo Lộc Liên/Tienphong.vn

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  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

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