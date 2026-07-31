Bamboo Airways tiếp tục thu hẹp mạng bay

Bamboo Airways thông báo dừng khai thác chuỗi bay charter Hà Nội - Lệ Giang từ 1/8. Trên hệ thống đặt vé, nhiều đường bay nội địa cũng không còn lịch bay tháng 8.

Bamboo Airways sẽ hủy đường bay charter Hà Nội - Lệ Giang từ 1/8. Ảnh: BAV.

Bamboo Airways vừa gửi thư tới các đối tác thông báo sẽ dừng khai thác chuỗi chuyến bay charter trên đường bay Hà Nội - Lệ Giang (Trung Quốc) từ ngày 1/8 do điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Trong thư đề ngày 30/7 do Tổng giám đốc Trương Phương Thanh ký, hãng cho biết đã nỗ lực phối hợp với các bên liên quan và cân nhắc nhiều phương án nhằm duy trì đường bay, song "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc chấm dứt khai thác.

Bamboo Airways gửi lời xin lỗi tới các đối tác và cho biết hành khách đã được xác nhận chỗ trên các chuyến bay charter cần liên hệ đại lý nơi mua vé để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động khai thác của Bamboo Airways tiếp tục thu hẹp.

Khảo sát trên hệ thống đặt vé của Bamboo Airways ngày 31/7 cho thấy nhiều đường bay nội địa vốn là trục khai thác chính của hãng như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và Hà Nội - Quy Nhơn đều không hiển thị chuyến bay trong tháng 8. Lịch bay nội địa công bố trên website chính thức của hãng hiện mới cập nhật đến tháng 7.

Không tìm thấy chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng của Bamboo Airways trong tháng 8.

Việc tiếp tục cắt giảm mạng bay diễn ra sau khi Bamboo Airways liên tục hủy và điều chỉnh lịch khai thác trong những ngày gần đây. Hãng trước đó cho biết việc điều chỉnh nhằm phù hợp với điều kiện khai thác thực tế và đã gửi thư xin lỗi hành khách vì các chuyến bay bị ảnh hưởng.

Theo Plane Spotters, đội bay đang hoạt động của hãng hiện gồm một Airbus A321CEO, một Airbus A320neo và một Airbus A320CEO.

Trước khi bước vào quá trình tái cấu trúc năm 2022, Bamboo Airways từng sở hữu gần 30 máy bay, gồm cả dòng thân rộng Boeing 787-9, đồng thời khai thác khoảng 60 đường bay nội địa cùng nhiều đường bay quốc tế.

Sau biến cố của nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC, Bamboo Airways được chuyển giao cho nhóm nhà đầu tư mới và bắt đầu tái cấu trúc từ năm 2022. Một trong những giải pháp quan trọng khi đó là thu hẹp quy mô để giảm chi phí. Hãng lần lượt trả tàu bay, dừng khai thác Boeing 787-9 và Embraer E190, cắt nhiều đường bay quốc tế cũng như một số đường bay nội địa.

Đến tháng 9/2025, thời điểm quyền điều hành Bamboo Airways được chuyển lại cho FLC, hãng chỉ còn 7 tàu Airbus A320/A321 và 12 đường bay nội địa. Cuối năm 2025, Bamboo Airways bổ sung thêm tàu và đưa quy mô đội bay lên 8 chiếc.

Tuy nhiên, đà phục hồi không kéo dài. Hiện, sau gần 4 năm tái cấu trúc, quy mô đội bay Bamboo Airways chỉ còn 3 chiếc, tương đương khoảng 1/10 thời kỳ cao điểm. Việc dừng đường bay charter quốc tế cùng sự vắng bóng của nhiều đường bay nội địa trên hệ thống đặt chỗ lúc này cho thấy mạng lưới khai thác của hãng chưa thể ổn định trong thời gian tới.