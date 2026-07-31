Quyền Tổng giám đốc Eximbank xin từ nhiệm

Chỉ sau hơn một năm được giao điều hành Eximbank, ông Trần Tấn Lộc đã nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc với lý do cá nhân.

Ông Trần Tấn Lộc xin từ nhiệm vai trò Quyền Tổng giám đốc Eximbank. Ảnh: EIB.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc của ông Trần Tấn Lộc với lý do cá nhân. Đơn được ông Trần Tấn Lộc ký ngày 30/7, trong đó đề nghị HĐQT xem xét chấp thuận cho thôi đảm nhiệm chức vụ kể từ ngày 1/8.

Ông Trần Tấn Lộc sinh năm 1969, là Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Gia nhập Eximbank từ năm 1994, ông là một trong những lãnh đạo có thời gian gắn bó lâu nhất với ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao.

Năm 2007, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc thường trực. Đến cuối năm 2015, sau khi ông Phạm Hữu Phú rời vị trí Tổng giám đốc, ông Lộc được giao phụ trách điều hành Eximbank. Khi ngân hàng bổ nhiệm Tổng giám đốc mới vào năm 2016, ông quay trở lại vị trí Phó tổng giám đốc thường trực.

Tháng 9/2021, ông tiếp tục được giao giữ chức Quyền Tổng giám đốc. Một năm sau, ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc với nhiệm kỳ 3 năm. Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, ông xin thôi giữ chức Tổng giám đốc với lý do cá nhân, đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thành viên HĐQT. Trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, ông giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Eximbank.

Khi nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025 kết thúc vào ngày 29/4/2025, ông Trần Tấn Lộc không tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, chỉ hơn hai tuần sau, ngày 16/5/2025, ông trở lại Ban điều hành với cương vị Phó tổng giám đốc, thời hạn bổ nhiệm 3 năm.

Đến ngày 1/7/2025, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc Eximbank thay ông Nguyễn Hoàng Hải với thời hạn một năm. Đây là lần thứ ba ông được giao trực tiếp điều hành ngân hàng, cho thấy vai trò của một lãnh đạo kỳ cựu nhiều lần đảm nhiệm vị trí cao nhất trong Ban điều hành.

Sau khi ông Trần Tấn Lộc nộp đơn từ nhiệm, Ban điều hành Eximbank còn 6 thành viên gồm các ông Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thành Long, Lã Quang Trung và các bà Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Thị Bích Phượng, Bùi Thị Thanh Thúy.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Eximbank liên tục có những thay đổi về nhân sự cấp cao. Sau phiên họp bất thường về công tác nhân sự ngày 24/7, HĐQT ngân hàng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Quốc Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Eximbank cũng bổ sung thêm 4 thành viên HĐQT độc lập mới, đều là người nước ngoài.