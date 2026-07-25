Cựu Tổng giám đốc Techcombank làm Chủ tịch HĐQT Eximbank

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, cựu Tổng giám đốc Techcombank, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Eximbank sau khi ngân hàng hoàn tất kiện toàn bộ máy quản trị với hàng loạt thay đổi nhân sự.

Ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường diễn ra vào ngày 24/7, Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank đã tổ chức phiên họp đầu tiên và thống nhất bầu ông Nguyễn Lê Quốc Anh làm Chủ tịch HĐQT, thay thế cho bà Phạm Thị Huyền Trang.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh (sinh năm 1966) có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị doanh nghiệp quốc tế. Ông từng làm việc tại McKinsey & Company, Wells Fargo Bank, T-Mobile US, Nissan USA và Fortress Investment/Transmarket Group.

Tại Việt Nam, ông được biết đến nhiều nhất với vai trò Tổng giám đốc Techcombank giai đoạn 2016-2020, thời kỳ ngân hàng này đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng trưởng mạnh về hiệu quả kinh doanh. Cuối năm 2022, ông từng tham gia HĐQT VNG với tư cách thành viên độc lập nhưng từ nhiệm sau khoảng ba tháng.

Việc ông Quốc Anh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT diễn ra trong bối cảnh Eximbank vừa thực hiện đợt tái cơ cấu nhân sự cấp cao quy mô lớn tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường.

Tại đây, cổ đông ngân hàng đã thông qua việc miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT gồm 2 thành viên độc lập là bà Phạm Thị Huyền Trang và ông Nguyễn Trọng Hiền, cùng 2 thành viên HĐQT là ông Phạm Tuấn Anh và ông Nguyễn Trí Trung. Các cá nhân này đều đã gửi đơn từ nhiệm từ đầu tháng 6/2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, đại hội cũng bầu bổ sung 5 Thành viên HĐQT mới gồm ông Nguyễn Lê Quốc Anh cùng 4 thành viên nước ngoài là ông Michael Richard Harte, ông Chua Teck Huat Bill, bà Richa Goswami và bà Ooi Huey Tyng.

Ở Ban kiểm soát, cổ đông cũng bầu ông Nguyễn Quốc Hùng - nguyên Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) - làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

Trả lời lo ngại của cổ đông về việc thay đổi nhân sự cấp cao có thể ảnh hưởng đến chiến lược phát triển, bà Phạm Thị Huyền Trang cho biết đây là bước kiện toàn quản trị đã được chuẩn bị trong chiến lược giai đoạn 2026-2030, không phải quyết định mang tính tình huống.

Theo bà Trang, các định hướng trọng tâm như nâng cao năng lực quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện hiệu quả hoạt động vẫn được triển khai xuyên suốt.

Điểm thay đổi lớn nhất là chuyển từ mô hình quản trị phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân sang mô hình vận hành dựa trên hệ thống, quy trình và cơ chế phân quyền, giám sát minh bạch, nhằm rút ngắn thời gian ra quyết định và giảm sự phụ thuộc vào từng cá nhân.

Về kết quả kinh doanh, Eximbank ghi nhận 730 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành khoảng 48% kế hoạch năm nhưng giảm gần 51% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.515 tỷ đồng , gần tương đương kết quả thực hiện năm 2025.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Eximbank đạt khoảng 266.300 tỷ đồng , tương đương 86% kế hoạch năm. Huy động vốn đạt 192.600 tỷ đồng trong khi dư nợ cấp tín dụng vượt 200.000 tỷ đồng . Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,88%.

Về cơ cấu cổ đông, Eximbank hiện có 6 cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ. Trong đó, Gelex là cổ đông lớn nhất với gần 10% vốn, tiếp đến là Chứng khoán VIX với 4,83% và Vietcombank với 4,51%. Ba cổ đông cá nhân gồm bà Nguyễn Bích Huyền (2,9%), bà Lương Thị Cẩm Tú (1,12%) và bà Lê Thị Mai Loan (1,03%) cũng nằm trong nhóm cổ đông lớn của ngân hàng.