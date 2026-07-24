Ông Nguyễn Lê Quốc Anh - cựu CEO Techcombank - đã chính thức gia nhập Eximbank ở vị trí Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh vừa được ĐHĐCĐ bất thường Eximbank thông qua giữ chức Thành viên HĐQT ngân hàng. Ảnh: TL.

Sáng 24/7, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường tại Hà Nội để thông qua các nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Số lượng cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank sáng nay là 300 cổ đông, đại diện cho hơn 1 tỷ cổ phần của ngân hàng, chiếm hơn 50% tổng số lượng cổ phần niêm yết. Theo quy định, ĐHĐCĐ bất thường đủ điều kiện tiến hành.

Cựu CEO Techcombank vào HĐQT Eximbank

Theo nội dung tài liệu đại hội, HĐQT Eximbank trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025-2030) là 7 thành viên, trong đó dự kiến có 6 thành viên độc lập.

Tại ĐHĐCĐ bất thường, kết quả bầu cử cho thấy cả 5 ứng viên vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập đều trúng cử.

Trong đó có ông Nguyễn Lê Quốc Anh, người từng ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Techcombank trong giai đoạn 2016-2020. Ông hiện còn giữ vai trò Giám đốc điều hành Công ty One Globe Consulting Group.

4 ứng viên vào vị trí Thành viên HĐQT còn lại đều đạt khoảng 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự, gồm bà Richa Goswami, bà Ooi Huey Tyng, ông Michael Richard Harte và ông Chua Teck Huat Bill.

Theo giới thiệu của Eximbank, 4 thành viên trúng cử đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tài chính, ngân hàng quốc tế như HSBC, Standard Chartered Bank, UOB, Citigroup...

Lý giải về việc ĐHĐCĐ bất thường chưa bầu đủ 6 thành viên độc lập vào HĐQT, Chủ tịch Phạm Thị Huyền Trang cho biết là do thủ tục của người còn lại chưa được hoàn tất. Đối với ứng viên này, ngân hàng sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định của NHNN trong thời gian tới.

Chủ tịch Eximbank cho biết ngân hàng vẫn sẽ giữ nguyên định hướng kiện toàn cơ cấu gồm 7 thành viên trong HĐQT nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2026-2030 và nâng cao năng lực quản trị theo khung quản trị doanh nghiệp đang triển khai.

ĐHĐCĐ bất thường sáng nay cũng đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Quốc Hùng - nguyên Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN, nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ EXIMBANK QUA CÁC NĂM Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6T2026 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 1340 1205 3709 2720 4188 1512 730

Trước băn khoăn của cổ đông về việc "thay máu" toàn bộ nhân sự trong HĐQT có ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của ngân hàng hay không, Chủ tịch Phạm Thị Huyền Trang cho biết đây là bước kiện toàn quản trị được thực hiện chủ động trên cơ sở đồng thuận về định hướng phát triển và phù hợp với nguyện vọng của các thành viên.

Bà Trang cho biết mục tiêu của ngân hàng là đảm bảo tính kế thừa, chuyển tiếp ổn định và nâng cao năng lực quản trị chứ không phải là sự thay đổi mang tính tình huống.

Lợi nhuận nửa đầu năm 2026 giảm một nửa

Cũng tại ĐHĐCĐ bất thường sáng nay, ông Trần Tấn Lộc, quyền Tổng giám đốc Eximbank đã tiết lộ sơ bộ về tình hình kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của nhà băng.

Về kết quả kinh doanh, lãi trước thuế nửa đầu năm đạt 730 tỷ đồng , hoàn thành 41% mục tiêu cả năm. Theo tính toán, lãi trước thuế quý II của ngân hàng đạt 392 tỷ đồng . Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, lãi nửa đầu năm 2026 và quý II/2026 của Eximbank cùng giảm khoảng 50%.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Eximbank đạt khoảng 266.500 tỷ đồng . Huy động vốn đạt 192.600 tỷ đồng , hoàn thành 83% kế hoạch năm; dư nợ cho vay vượt 150.000 tỷ đồng , tương đương 87% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,88%.