Dự án đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD của VinSpeed có cập nhật mới

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến sử dụng 16 đoàn tàu (bao gồm cả dự phòng). Mỗi đoàn tàu sẽ có 7-8 toa, sức chứa hơn 600 hành khách.

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed đầu tư dự kiến sử dụng tàu công nghệ động lực phân tán do hãng Siemen (Đức) phát triển. Ảnh: Phối cảnh CĐT.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang lấy ý kiến tham vấn đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, tuyến đường sắt dài khoảng 120 km, bắt đầu từ khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, xã Đông Anh, Hà Nội) và kết thúc tại khu công viên rừng (phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh). Dự án đi qua 24 xã, phường thuộc 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Tốc độ thiết kế trên tuyến chính là 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội là 120 km/h. Tuyến có 5 ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh, cùng 1 depot tại ga Hạ Long Xanh (phường Tuần Châu, Quảng Ninh).

Trong khoảng 120 km đường đôi, có 4 km đi trên nền đất và 116 km đi trên cầu cạn, cầu vượt. Tuyến có 9 cầu vượt sông gồm sông Đuống, Thái Bình, Kinh Thầy (3 đoạn), Đá Vách, Sinh, Uông và Hốt.

Nhu cầu phương tiện của dự án gồm 16 đoàn tàu, trong đó có các đoàn tàu dự phòng. Đoàn tàu dự kiến sẽ gồm 7-8 toa, sức chứa hơn 600 hành khách.

Thời gian khai thác từ 6h đến 0h hàng ngày. Giai đoạn đầu từ năm 2028, tàu chạy với tần suất 60 phút/chuyến, sau đó giảm dần xuống 30, 20, 15 và tối đa 12 phút/chuyến vào giờ cao điểm theo nhu cầu vận tải. Khoảng thời gian từ 0h đến 6h dành cho công tác bảo trì, bảo dưỡng.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 569 ha, chủ yếu là đất trồng lúa hai vụ (khoảng 225 ha), đất trồng cây lâu năm (gần 95 ha), đất rừng (hơn 30 ha), đất ở (hơn 35 ha), đất khác (khoảng 182 ha)...

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng , tương đương trên 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, được kỳ vọng tạo đột phá về hạ tầng giao thông hiện đại, tăng cường liên kết vùng, đặc biệt với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5-7 lần so với hiện nay.