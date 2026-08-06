Tài xế công nghệ đóng thuế TNCN như thế nào?

Nhiều cá nhân kinh doanh là tài xế công nghệ đang lúng túng trong xác định nghĩa vụ kê khai và nộp thuế.

Nhiều tài xế công nghệ còn lúng túng trong xác định nghĩa vụ thuế. Ảnh: Phương Lâm.

Gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, công dân Khuất Thị Minh Hảo (TP.HCM) đề nghị được hướng dẫn rõ cách xác định doanh thu đối với tài xế công nghệ.

Bối rối về cách tính thuế của tài xế công nghệ

Theo nội dung câu hỏi, công dân Khuất Thị Minh Hảo thắc mắc doanh thu được hiểu là toàn bộ số tiền khách hàng thanh toán cho các chuyến xe (doanh thu gộp), hay là doanh thu thực tế tài xế được hưởng sau khi trừ phần doanh thu, phí dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nền tảng số như Grab, Be, Green SM... được hưởng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

"Thực tế, nếu xác định doanh thu theo toàn bộ số tiền khách hàng thanh toán thì có thể dẫn đến việc cùng một khoản doanh thu được ghi nhận đồng thời cho cả tài xế và doanh nghiệp nền tảng đối với phần phí dịch vụ doanh nghiệp được hưởng. Do đó, kính đề nghị có hướng dẫn cụ thể nhằm bảo đảm việc xác định doanh thu được thống nhất và phù hợp với bản chất của giao dịch", công dân đặt câu hỏi.

Ngoài ra, bà Hảo đặt câu hỏi đối với cá nhân đồng thời hoạt động trên nhiều nền tảng công nghệ thì doanh thu từ các nền tảng có phải cộng gộp để xác định ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỷ đồng /năm hay không; cơ quan thuế sẽ xác định doanh thu căn cứ trên dữ liệu do các doanh nghiệp nền tảng cung cấp hay cá nhân phải tự tổng hợp, thực hiện kê khai.

Hiện nay, theo bà, các doanh nghiệp nền tảng vẫn thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay không phụ thuộc vào việc doanh thu của tài xế trong năm có đạt ngưỡng 1 tỷ đồng hay không.

Do đó, bà không rõ đến cuối năm xác định tổng doanh thu của tài xế từ tất cả nền tảng dưới 1 tỷ đồng /năm thì số thuế đã bị khấu trừ trong năm được xử lý như thế nào; và trường hợp cơ quan thuế đã có dữ liệu doanh thu do các doanh nghiệp nền tảng cung cấp thì cá nhân có phải thực hiện kê khai riêng hay không.

Doanh thu của tài xế công nghệ là doanh thu của hoạt động vận tải. Ảnh: Phương Lâm.

Doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và TNCN

Trả lời các câu hỏi trên, Thuế TP.HCM cho biết căn cứ vào Nghị định 141 năm 2026 thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Đối với vấn đề doanh thu, căn cứ để Thuế TP.HCM đưa ra hướng dẫn trên là quy định tại Nghị định 68 năm 2026. Theo đó, doanh thu của tài xế công nghệ là doanh thu của hoạt động vận tải. Như vậy, doanh thu chính là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế.

Nếu tài xế công nghệ hoạt động trên nhiều nền tảng, có nhiều khoản doanh thu thì mức giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân là 1 tỷ đồng trên tổng doanh thu ở tất cả nền tảng công nghệ. Doanh thu tính thuế lúc này cũng chính là tổng doanh thu trên tất cả nền tảng.

Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), căn cứ theo Nghị định 68, Thuế TP.HCM cho biết đối với số thuế TNCN đã được các công ty công nghệ thực hiện tạm khấu trừ hàng quý sẽ được trừ khi xác định thuế TNCN còn phải nộp trong tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tài xế công nghệ.

Trường hợp doanh thu trong năm của tài xế công nghệ dưới 1 tỷ đồng , cuối năm tài xế thực hiện thủ tục bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế với số thuế nộp thừa.

Trường hợp doanh thu trong năm của tài xế công nghệ trên 1 tỷ đồng , sau khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định mà vẫn còn có số thuế nộp thừa thì tài xế công nghệ thực hiện xử lý bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiểm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế với số thuế nộp thừa.

Đối với câu hỏi nếu doanh nghiệp đã cung cấp dữ liệu doanh thu của tài xế thì tài xế có cần kê khai nữa hay không, Thuế TP.HCM hướng dẫn theo căn cứ tại Nghị định 68 năm 2026 và Nghị định 117 năm 2025.

Nếu công ty công nghệ là chủ quản hoặc là tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử trong và ngoài nước thuộc đối tượng khấu trừ, nộp thuế thay thì phải có trách nhiệm khấu trừ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thực hiện kê khai thuế cho các tài xế công nghệ theo quy định.

Trường hợp công ty công nghệ là chủ quản hoặc là tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử trong và ngoài nước không thuộc đối tượng khấu trừ (không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán) thì các tài xế công nghệ có trách nhiệm tự thực hiện kê khai và nộp thuế.