Grab lãi kỷ lục

Trong quý II/2026, Grab lãi hơn 250 triệu USD, hơn gấp 7 lần cùng kỳ năm ngoái, với cả 3 mảng kinh doanh chính đều ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ.

Doanh thu và lợi nhuận của Grab đều tăng vọt trong quý II/2026. Ảnh: Reuters.

Ứng dụng gọi xe và giao đồ ăn Grab vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu đạt 997 triệu USD , tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lợi nhuận lên đến 252 triệu USD , hơn gấp 7 lần mức 35 triệu USD của cùng kỳ, theo Business Times.

Lượng người dùng tăng cao kỷ lục

Động lực tăng trưởng của hãng đến từ cả 3 mảng kinh doanh chính gồm giao hàng, di chuyển và dịch vụ tài chính.

Cụ thể, doanh thu mảng giao hàng trong quý II tăng 21%, lên 531 triệu USD , nhờ tổng giá trị giao dịch (GMV) tăng và hoạt động kinh doanh quảng cáo phát triển.

Ông Alex Hungate, Giám đốc vận hành Grab, cho biết mảng GrabMart ghi nhận tốc độ tăng trưởng GMV cao gấp 17 lần so với mảng giao đồ ăn trong quý II/2026 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn toàn bộ danh mục giao hàng.

Số người dùng GrabMart tăng 42% so với quý II/2025, tuy nhiên mới chiếm khoảng 14% tổng số người dùng của Grab.

"Chúng tôi thấy một số đối thủ trên toàn cầu ghi nhận tỷ lệ người dùng dịch vụ mua sắm thực phẩm trực tuyến khoảng 30%, thậm chí cao hơn, do đó dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn", ông Hungate nhận định.

Bên cạnh giao hàng, doanh thu mảng di chuyển cũng ghi nhận kết quả tích cực khi tăng 12% lên 331 triệu USD , với động lực tăng trưởng đến từ GMV, số người dùng giao dịch hàng tháng và số lượng giao dịch đều tăng.

Hãng cho biết đã chi hơn 7 triệu USD để hỗ trợ tài xế trong bối cảnh khủng hoảng giá nhiên liệu, qua đó giúp số lượng tài xế hoạt động trung bình hàng tháng tăng 19%, lên mức cao kỷ lục.

Doanh thu mảng di chuyển của Grab đạt 331 triệu USD trong quý II/2026. Ảnh: Phương Lâm.

Ở mảng dịch vụ tài chính, doanh thu kỳ này tăng 59% lên 134 triệu USD . Tổng giá trị các khoản vay được giải ngân tăng 72%, đạt 1,2 tỷ USD , trong khi danh mục cho vay tăng 197% lên 2,3 tỷ USD . Ngoài ra, tổng tiền gửi của khách hàng tại GXS Bank, GXBank và Superbank đạt 2,5 tỷ USD vào cuối quý II/2026.

Riêng quý II/2026, Grab ghi nhận kỷ lục 54 triệu người dùng giao dịch hàng tháng (MTU). CEO Anthony Tan cho biết tỷ lệ thâm nhập người dùng tại các thị trường mà Grab hoạt động vẫn còn ở giai đoạn đầu, vì vậy lượng người dùng giao dịch hàng tháng hiện mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số khách hàng mà công ty có thể tiếp cận tại Đông Nam Á.

Theo ông Tan, khách hàng có xu hướng sử dụng các dịch vụ của Grab với mức độ thường xuyên hơn. Thậm chí, số người phát sinh giao dịch mỗi ngày tăng nhanh hơn số người dùng giao dịch hàng tháng, trong khi tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng nền tảng vẫn được duy trì ổn định.

Vị CEO nhìn nhận khi người dùng sử dụng nhiều dịch vụ hơn trong hệ sinh thái Grab, giá trị vòng đời khách hàng sẽ tăng lên và họ sẽ gắn bó lâu dài hơn với nền tảng.

"Đó là lý do tăng trưởng quý này của chúng tôi chủ yếu đến từ lượng người dùng và số giao dịch, thay vì tăng giá dịch vụ. Đây là hình thức tăng trưởng lành mạnh nhất mà chúng tôi có thể tạo ra", ông Tan nói.

Nâng dự báo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cả năm

Nhờ doanh thu và khả năng sinh lời cải thiện ở tất cả mảng kinh doanh, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) điều chỉnh của Grab đã đạt 168 triệu USD trong quý II/2026, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước.

Grab cho biết lợi nhuận quý vừa qua còn được thúc đẩy bởi 334 triệu USD thu nhập tài chính tăng thêm. Trong đó, công ty ghi nhận 307 triệu USD lợi nhuận từ việc hợp nhất Superbank kể từ tháng 6 và 66 triệu USD từ việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Với những chỉ số vừa đạt được, hãng gọi xe công nghệ này đã nâng dự báo kết quả kinh doanh cả năm 2026. Công ty kỳ vọng doanh thu đạt 4,1- 4,15 tỷ USD , tương ứng tốc độ tăng trưởng 22-23%, cao hơn mức dự báo trước đó là 4- 4,1 tỷ USD , tức tăng trưởng 20-22%.

Đối với EBITDA điều chỉnh, Grab nâng dự báo lên 720- 740 triệu USD , tương ứng tăng trưởng 44-48%.

Ông Peter Oey, Giám đốc Tài chính Grab, cho biết việc nâng triển vọng phản ánh sức mạnh của hoạt động kinh doanh cốt lõi, cùng với việc hợp nhất Superbank và thương vụ mua lại công ty công nghệ tài chính Stash của Mỹ. Ông nói thêm Grab đã tính đến các yếu tố bất lợi như biến động tỷ giá và chi phí trợ giá nhiên liệu trong các dự báo mới.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã phê duyệt bổ sung 750 triệu USD cho chương trình mua lại cổ phiếu. Như vậy, tổng quy mô chương trình mua lại cổ phiếu của Grab kể từ năm 2024 đã lên gần 1,8 tỷ USD .