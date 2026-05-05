Grab tăng chuyển đổi xe điện, hỗ trợ tài chính 70.000 xe ở Đông Nam Á

Ứng dụng gọi xe và giao đồ ăn Grab cho biết sẽ đẩy nhanh việc đưa xe điện vào vận hành, khi giá nhiên liệu leo thang do xung đột tại Trung Đông tạo áp lực lớn lên chi phí.

Nền tảng gọi xe Grab muốn tăng tốc gia nhập đường đua xe điện trên khắp Đông Nam Á. Ảnh: Duy Hiệu.

Grab vừa công bố doanh thu quý I tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà tăng trưởng tiếp diễn ở các mảng kinh doanh cốt lõi, theo Nikkei Asia.

“Kết quả kinh doanh của chúng tôi cho thấy sức chống chịu của nền tảng, đặc biệt trong bối cảnh Đông Nam Á đang đối mặt với môi trường kinh tế vĩ mô bất định do cuộc khủng hoảng nhiên liệu”, CEO Grab Anthony Tan khẳng định.

Để giảm sự phụ thuộc của đối tác tài xế vào biến động giá xăng dầu, Grab cho biết đang ưu tiên quá trình chuyển đổi sang xe điện. Tại Thái Lan và Philippines, công ty triển khai chương trình thuê mua xe điện (drive-to-own) nhằm kết nối tài xế với các nhà sản xuất ô tô lớn như BYD và GAC của Trung Quốc.

Theo Giám đốc Vận hành Alex Hungate, tập đoàn cam kết hỗ trợ tiếp cận tài chính cho tối đa 70.000 xe điện tại 6 thị trường trọng điểm.

Riêng tại Việt Nam, Grab đã chủ động thiết lập mạng lưới hợp tác với các đơn vị vận hành trạm sạc để cung cấp mức giá sạc ưu đãi. Động thái này nhằm gỡ bỏ rào cản chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tài xế khi chuyển đổi sang các phương tiện “xanh”.

Về bức tranh tài chính, Grab ghi nhận doanh thu quý I đạt 955 triệu USD , vượt xa mức dự báo 921,7 triệu USD của giới phân tích. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu ổn định ở cả hai lĩnh vực chủ chốt, trong đó mảng giao hàng tăng 23%, đạt 510 triệu USD và mảng di chuyển tăng 19%, đạt 337 triệu USD . Biên lợi nhuận của mảng gọi xe vẫn duy trì ở mức cao là 8,9%.

Công ty đã triển khai các dịch vụ có chi phí hợp lý hơn, điển hình như tính năng đi chung xe, giúp Grab củng cố vững chắc vị thế trước các đối thủ trong khu vực. Nhờ đó, số lượng người dùng giao dịch hàng tháng (MTU) đã tăng 16% sau một năm, chạm mốc kỷ lục 51,6 triệu người.

Bên cạnh đó, mảng dịch vụ tài chính ghi nhận tổng dư nợ cho vay tăng 130%, đạt 1,44 tỷ USD . Với đà tăng trưởng hiện tại, Grab kỳ vọng mảng dịch vụ tài chính sẽ đạt điểm hòa vốn ngay trong năm nay.

Về kế hoạch mở rộng, Grab cho biết sẽ mua lại hoạt động giao hàng của Foodpanda tại Đài Loan (Trung Quốc) với giá 600 triệu USD , đánh dấu bước tiến đầu tiên của hãng ra ngoài khu vực Đông Nam Á.

Giám đốc Tài chính Peter Oey cho rằng Đài Loan có nhiều điểm tương đồng với các thị trường hiện tại, đồng thời nhấn mạnh có thể bổ sung nhiều tính năng sản phẩm mới vào mảng giao đồ ăn - hiện chưa có trên thị trường.

Tuy vậy, tập đoàn cũng đang theo dõi sát sao các thay đổi chính sách tại Indonesia, nơi chính quyền dự kiến điều chỉnh trần chiết khấu đối với dịch vụ xe hai bánh xuống mức 8%.

Về vấn đề này, ông Oey cho rằng dịch vụ xe hai bánh tại Indonesia chiếm chưa đến 6% tổng giá trị giao dịch của mảng gọi xe toàn tập đoàn và khẳng định: “Kỳ vọng của chúng tôi là biên lợi nhuận mảng di chuyển sẽ ổn định trong vùng lịch sử và không vượt ra ngoài vùng đó”.

Ngoài ra về công nghệ, Grab đang tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ lái tự động vào hoạt động thông qua hợp tác với các đối tác như WeRide của Trung Quốc. Hiện Grab đã triển khai thử nghiệm dịch vụ chở khách tự lái tại Singapore.

Ông Anthony Tan khẳng định việc đầu tư sâu vào AI không chỉ mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa tối ưu cho người dùng, mà còn mở ra các cơ hội tạo thu nhập bền vững hơn cho các đối tác.