Grab kết nối mạng lưới trạm sạc, tăng tiện ích cho tài xế xe điện

Grab Việt Nam vừa ra mắt tính năng Tiện ích xe điện dành cho đối tác tài xế Grab.

Tính năng này cho phép tích hợp các hệ thống trạm sạc được phát triển bởi những nhà cung cấp khác nhau để bác tài tìm kiếm trạm sạc, sạc và thanh toán - tất cả liền mạch trên ứng dụng Grab Driver.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết: “Không chỉ là giải pháp bền vững để giải quyết rào cản mà đối tác tài xế sử dụng xe điện đang gặp phải, tính năng này còn có thể giúp họ trải nghiệm trạm sạc liền mạch, yên tâm vận hành và ổn định sinh kế. Chúng tôi tin rằng điều này còn mang ý nghĩa thúc đẩy rất lớn đối với đối tác tài xế chưa chuyển đổi, từ đó tăng số lượng xe điện trên nền tảng Grab và góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero của Việt Nam”.

Ông Trọng cũng nhấn mạnh việc ra mắt tính năng Tiện ích xe điện là bước tiến ý nghĩa trong chiến lược chuyển đổi xanh của Grab tại Việt Nam. Trước đó, doanh nghiệp có nhiều hợp tác quan trọng với nhà sản xuất xe điện hàng đầu trong nước và quốc tế, tổ chức tài chính và nhà phát triển trạm sạc để nâng cao khả năng tiếp cận xe điện của đối tác tài xế.

Theo khảo sát do Grab Việt Nam thực hiện với đối tác tài xế đang sử dụng ôtô điện, 62% phải tải từ 2 ứng dụng trạm sạc trở lên để sử dụng. Bên cạnh đó, việc nạp tiền vào mỗi ứng dụng để có thể sử dụng dần là điều khiến họ đắn đo. Bởi với tài xế, đây là dòng tiền bị ứ đọng, đồng thời họ cảm thấy khó quản lý vì tiền nằm ở các ví khác nhau.

Ngoài ra, pin là nỗi lo chung của tài xế trong lúc vận hành xe. Có 68% tài xế tham gia khảo sát chia sẻ bắt đầu cảm thấy lo lắng và phải đi tìm trạm sạc ngay khi pin còn dưới 30% hoặc sau khi vừa nhận chuyến đi dài và lúc kết thúc ngày làm việc. Đặc biệt, tài xế thuộc nhóm "cẩn trọng cao" (12%) bắt đầu tìm trạm sạc ngay khi có thời gian rảnh để đảm bảo lượng pin luôn ở ngưỡng phù hợp với quá trình chạy xe của họ.

Một nỗi lo khác của tài xế là việc thiếu thông tin về dữ liệu trạm sạc. Có 64% tài xế cho biết từng ít nhất một lần lái xe đến trạm sạc nhưng phải quay đi vì trạm hỏng, đang bảo trì, hoặc khu vực dành riêng cho cư dân nhưng không biết thông tin, hoặc đã kín chỗ.

Giờ đây, với tính năng Tiện ích xe điện, chỉ bằng cách mở ứng dụng Grab Driver, nhấp vào biểu tượng của tính năng, đối tác tài xế dễ dàng tiếp cận với tiện ích sạc bất cứ khi nào mà không cần phải thông qua bước đăng ký bổ sung hay đăng nhập ứng dụng riêng lẻ của từng nhà cung cấp trạm sạc.

Đối tác tài xế cũng không cần nạp tiền trước vào tài khoản trên mỗi ứng dụng sạc để sử dụng dần. Thông tin về trạm sạc và tình trạng của từng trụ sạc được hiển thị theo thời gian thực, đảm bảo độ tin cậy để đối tác tài xế có thể lựa chọn nơi sạc phù hợp với nhu cầu. Toàn bộ thao tác liên quan đến quá trình sạc - từ tìm kiếm, lựa chọn trạm sạc, bắt đầu và hoàn tất sạc đến thanh toán - tất cả liền mạch chỉ trên ứng dụng Grab Driver.

Bên cạnh đó, đối tác tài xế có thể tận hưởng ưu đãi giảm giá sạc thông qua hợp tác giữa Grab với nhiều nhà cung cấp trạm sạc. Đơn cử, đối tác tài xế có thể được giảm giá tới 29% giá sạc khi sạc xe tại hệ thống trạm sạc Eboost và được giảm 25% giá sạc tại hệ thống trạm sạc do Charge+ phát triển.

Trong giai đoạn đầu, tính năng Tiện ích xe điện được cung cấp bởi Voltality - mạng lưới di chuyển điện tử liên thông hàng đầu Đông Nam Á. Voltality có kinh nghiệm xây dựng nền tảng kết nối hơn 20 nhà cung cấp trạm sạc với hơn 15.000 điểm sạc tại Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Hiện tại, nền tảng do Voltality phát triển dưới hình thức tính năng Tiện ích xe điện trên ứng dụng Grab Driver - dự kiến kết nối với hơn 250 trạm sạc, mở từ 4 nhà cung cấp trạm sạc trong nửa đầu năm 2026. Nền tảng sẽ được mở rộng mạnh mẽ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của đối tác tài xế sử dụng xe điện đang gia tăng trên nền tảng Grab.