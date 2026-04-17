Grab đẩy mạnh các sáng kiến hỗ trợ người trẻ

Thông qua việc đồng hành cùng Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam và nhiều hoạt động dành cho sinh viên, Grab đang góp phần tiếp sức thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Với yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực tương lai, việc tạo ra môi trường giúp người trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, kỹ năng và tư duy đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam và Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) đã hợp tác triển khai nhiều hoạt động để tiếp sức tài năng trẻ chinh phục giấc mơ bóng rổ, thúc đẩy tinh thần thể thao.

Chắp cánh tài năng trẻ, thúc đẩy tinh thần thể thao

Một trong những hoạt động trọng tâm của hợp tác này là Hội trại Bóng rổ Sinh viên Mùa hè - sân chơi quy mô toàn quốc dành riêng cho thế hệ sinh viên. Tại đây, các bạn trẻ không chỉ được tiếp cận với trái bóng cam, hỗ trợ chuyên môn mà còn được rèn luyện kỹ năng thi đấu.

Với vai trò đồng tổ chức hoạt động, Grab tham gia xây dựng ý tưởng, chủ đề cho các hoạt động, đồng thời cung cấp giải pháp hỗ trợ thiết thực về di chuyển và triển khai hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa thông điệp sống năng động, thúc đẩy tinh thần thể thao.

Grab đồng hành cùng VBA trong hoạt động tìm kiếm tài năng bóng rổ trẻ.

Với mong muốn giúp tài năng trẻ được tiếp cận gần hơn với hành trình đào tạo, phát triển và thi đấu chuyên nghiệp, Grab cũng đồng hành xuyên suốt hoạt động của mùa giải VBA 5x5 từ vòng tuyển chọn như VBA Scouting Tour, Rising Camp, Combine Challenges, Rookie Draft đến mùa giải VBA 5x5 chính thức.

Đặc biệt tại mùa giải VBA 5x5, Grab triển khai chương trình ưu đãi dành cho người hâm mộ khi di chuyển đến 6 cụm sân thi đấu chính thức trên toàn quốc. Song song đó, dịch vụ xe đưa đón cộng đồng dành cho nhóm khán giả được ra mắt tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, mang đến lựa chọn di chuyển hiện đại, tiện lợi và dễ tiếp cận hơn cho khán giả trẻ và người yêu thể thao nói chung.

Sáng kiến hỗ trợ thế hệ trẻ phát triển toàn diện

Bên cạnh việc đồng hành cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và VBA, Grab cũng triển khai nhiều sáng kiến thiết thực nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Nổi bật là cuộc thi “Đột phá ý tưởng sinh viên - Grab The Beyond 2025” được tổ chức vào cuối năm ngoái. Đây là cuộc thi do Grab phối hợp Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng tổ chức, thu hút hơn 200 đơn đăng ký tham dự. Với đề bài thực tiễn và đa dạng lĩnh vực từ marketing, kinh doanh số, tài chính - ngân hàng đến ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh tế và đời sống, cuộc thi không chỉ giúp các bạn trẻ tiếp cận bài toán thực tế mà còn rèn luyện kỹ năng, tư duy giải quyết vấn đề cùng khả năng thích ứng - yếu tố ngày càng quan trọng trong thị trường lao động hiện đại.

Nhằm san sẻ nỗi lo chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, Grab cũng triển khai chương trình học bổng GrabScholar dưới sự hỗ trợ của Quỹ Grab Vì Cộng Đồng (GrabForGood) và phối hợp thực hiện cùng VietHope - doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Năm 2025 là lần đầu tiên chương trình được triển khai tại Việt Nam, đã trao tặng 300 suất hỗ trợ học tập và 6 suất học bổng toàn phần trong suốt 4 năm đại học cho học sinh, sinh viên, trong đó gồm con của đối tác tài xế và đối tác thương nhân của Grab.

Học bổng GrabScholar giúp học sinh, sinh viên và gia đình vơi bớt nỗi lo chi phí học tập.

Bên cạnh sự hỗ trợ về học tập, Grab còn mang đến nhiều giải pháp di chuyển và tiêu dùng giúp giải quyết mối ưu tư về chi phí của sinh viên. Điển hình là dịch vụ GrabBike Tiết kiệm với giá tối ưu hơn so với GrabBike thông thường, tính năng Đặt đơn nhóm với ưu đãi hấp dẫn dành cho Trưởng nhóm mới hay gói hội viên GrabUnlimited dành cho sinh viên với giá ưu đãi 50% phí hội viên/tháng. Giải pháp này góp phần giúp sinh viên tối ưu chi phí sinh hoạt, giảm bớt áp lực tài chính, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sống ngày càng gia tăng tại các đô thị lớn.

Bằng cách thúc đẩy hoạt động thể thao, triển khai sáng kiến hỗ trợ trong học tập, trải nghiệm và đời sống, Grab góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ, để họ thêm năng động, chủ động và sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của tương lai.