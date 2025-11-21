Grab lần đầu thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Grab Việt Nam thông báo mở rộng phục vụ tập người dùng trong độ tuổi teen từ 13 đến 17 tuổi.

Chủ tài khoản Grab cho Cả Nhà có thể thêm thành viên tuổi teen trong gia đình vào tài khoản trên ứng dụng Grab, từ đó có thể đặt dịch vụ Grab cho thành viên teen hoặc cho phép thành viên teen chủ động tự đặt dịch vụ và giám sát toàn bộ hành trình. Đây là lần đầu tiên Grab giới thiệu một giải pháp được thiết kế dành riêng cho người dùng tuổi teen, tiếp tục khẳng định cam kết đưa dịch vụ số chất lượng, tiện lợi và an toàn đến với ngày càng nhiều người dân Việt Nam.

Grab đã chính thức triển khai tài khoản Grab cho Cả Nhà tại Việt Nam từ năm 2024 và nhận được sự ủng hộ lớn từ người dùng, với số lượng tài khoản Grab cho Cả Nhà trong quý III/2025 đã tăng gấp 3,6 lần so với quý I/2025. Việt Nam là nước thứ tư trong khu vực Đông Nam Á thử nghiệm tính năng tài khoản Grab cho Cả Nhà dành cho người dùng tuổi teen, sau Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Người dùng tuổi teen giờ đây đã có thể chủ động tự đặt các dịch vụ của Grab.

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận Di chuyển Grab Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng người dùng tuổi teen có nhu cầu trải nghiệm cuộc sống hàng ngày và có nhiều nơi cần đến mỗi tuần, từ các địa điểm học tập, rèn luyện cho đến các địa chỉ ăn uống, giải trí hoặc các trung tâm thương mại. Với giải pháp này, người dùng trong lứa tuổi 13-17 tuổi có thể chủ động đặt xe và trải nghiệm các dịch vụ đa dạng của Grab, đồng thời mang đến sự an tâm cho phụ huynh, người giám hộ khi có thể dễ dàng theo dõi, quản lý và thanh toán không tiền mặt cho hành trình di chuyển của con em mình. Chúng tôi tin rằng với tính năng mới này, ứng dụng Grab không chỉ có thể phục vụ tốt mỗi cá nhân và cả gia đình, mà còn đồng hành cùng mọi người trong hành trình chăm sóc những người thân yêu”.

Tính năng mới phục vụ người dùng tuổi teen được thiết kế kèm với các tính năng an toàn tăng cường, cụ thể:

Tuyển lọc đội ngũ đối tác tài xế: Grab sẽ phân bổ chuyến xe đến những đối tác tài xế có đánh giá 5 sao và không có lịch sử vi phạm các hành vi liên quan đến an toàn trên ứng dụng Grab.

Mã PIN dành riêng cho chuyến xe: Tất cả chuyến xe của thành viên teen bắt buộc có xác thực mã PIN để đảm bảo người dùng tuổi teen không lên nhầm xe và nhầm tài xế. Khi xe đến, thành viên teen phải nhập chính xác mã PIN do đối tác tài xế Grab cung cấp vào ứng dụng Grab của mình. Chuyến xe chỉ bắt đầu nếu mã PIN trùng khớp.

Tính năng AudioProtect được mặc định kích hoạt cho tất cả chuyến xe GrabCar và GrabBike của thành viên teen. AudioProtect sẽ ghi âm toàn bộ hành trình, các tệp ghi âm sẽ được mã hóa, lưu trữ và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và chính sách bảo mật của Grab. Nếu không có sự cố liên quan đến an toàn nào được báo cáo, các tệp ghi âm sẽ được tự động xóa sau 5 ngày. Grab cũng đang nghiên cứu để ứng dụng thêm trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) vào AudioProtect để tăng cường an toàn cho người dùng.

Giám sát hành trình theo thời gian thực: Tất cả chuyến xe của thành viên teen đều tích hợp tính năng giám sát hành trình, giúp chủ tài khoản là phụ huynh, người giám hộ an tâm hơn khi có thể theo dõi hành trình di chuyển của con em mình trực tiếp theo thời gian thực từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chuyến xe. Công nghệ tích hợp sẽ phát hiện nếu có bất kỳ hoạt động bất thường nào trong chuyến đi - ví dụ như lệch lộ trình, dừng đỗ ngoài kế hoạch, hoặc kết thúc chuyến đi sớm hơn dự kiến.

Thông báo tức thời: Chủ tài khoản sẽ nhận đầy đủ thông báo từ khi thành viên teen bắt đầu đặt xe cho đến khi chuyến xe hoàn thành.

GrabChat nhiều bên: Chủ tài khoản và thành viên teen đều có thể nhắn tin trực tiếp cho đối tác tài xế thông qua nhóm chat chung trên ứng dụng Grab.