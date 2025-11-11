Khi tài xế công nghệ là phụ nữ: Chọn cầm lái và tự tin tiến bước

Với sự đồng hành của Grab thông qua sáng kiến Grab Chị Em, ngày càng nhiều phụ nữ tự tin cầm lái, làm chủ cuộc sống và tiến bước vững vàng trong kỷ nguyên số.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2024, 63% phụ nữ Việt Nam tham gia lực lượng lao động - tỷ lệ ấn tượng so với mức trung bình của thế giới. Con số này đồng thời cho thấy phụ nữ ngày càng chủ động hơn trong công việc và độc lập hơn về tài chính.

Chuyển đổi số mở ra cơ hội mới cho phụ nữ

Không dừng lại ở ngành nghề quen thuộc, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo giúp phụ nữ có thêm lựa chọn việc làm mới, phù hợp nhu cầu và nhịp sống hiện đại. Những công việc linh hoạt, dễ tiếp cận và ứng dụng công nghệ đang giúp chị em vừa có thêm thu nhập, vừa cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình - điều vốn là thách thức với nhiều phụ nữ.

Trở thành tài xế công nghệ là lựa chọn của nhiều chị em trong thời đại số.

Trong bối cảnh đó, nghề tài xế công nghệ đang dần được chị em phụ nữ cân nhắc như một trong những lựa chọn phù hợp với một số hoàn cảnh nhất định. Sự chủ động về thời gian và tài chính giúp họ có thể linh hoạt sắp xếp công việc, chăm lo cho gia đình.

Đặc biệt, đối với nhiều chị em, công việc này còn mở ra cơ hội làm quen với công nghệ và từng bước hòa nhập vào nền kinh tế số.

Grab Chị Em tiếp sức phụ nữ

Với vai trò là nền tảng số hàng đầu, Grab xây dựng và triển khai Grab Chị Em - chương trình dành riêng cho nữ đối tác tài xế, tạo điều kiện cho họ tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số. Chương trình mang đến loạt hoạt động hỗ trợ và khóa đào tạo, đi kèm tính năng được phát triển riêng để đảm bảo tiện ích và hiệu quả hoạt động tốt nhất cho đối tác tài xế nữ.

Trên khắp nẻo đường, bóng dáng nữ tài xế công nghệ trở thành hình ảnh quen thuộc.

Bên cạnh đó, Grab tặng miễn phí đồng phục và mũ bảo hiểm trị giá 375.000 đồng khi nữ tài xế kích hoạt tài khoản. Tại một số tỉnh thành, các nữ tài xế được hưởng chương trình đảm bảo thu nhập 300 nghìn đồng/ngày trong tuần đầu tiên làm việc. Đặc biệt, trong 2 tháng đầu, họ được tặng gói bảo hiểm đối tác với giá trị bảo vệ lên đến 200 triệu đồng, mang đến sự an tâm khi bắt đầu hành trình mới.

Ngoài ra, Grab cũng chú trọng đào tạo kỹ năng chuyên biệt cho nữ tài xế. Ngoài khóa học chung, họ được tiếp cận nội dung đào tạo riêng như nguyên tắc lái xe an toàn, hướng dẫn sử dụng điều hướng, kỹ năng ứng phó với hành khách say xỉn… Tất cả được tích hợp trên ứng dụng Grab Driver, được thiết kế ngắn gọn và dễ hiểu, giúp chị em dễ dàng học và áp dụng trong thực tế.

Grab cũng không ngừng gia tăng tính an toàn cho nữ đối tác tài xế bằng việc phát triển tính năng chuyên biệt. Nổi bật là tính năng "Ưu tiên nhận hành khách nữ" cho dịch vụ GrabBike và GrabCar.

Các bác tài nữ hào hứng trong buổi ra mắt "Đội nữ đối tác tài xế tại Đà Nẵng".

Ngoài ra, Grab tích cực phối hợp nhãn hàng mang đến nhiều chương trình tặng quà hoặc hỗ trợ đối tác có hoàn cảnh khó khăn. Đơn cử Grab hợp tác cùng Kotex mang đến 500 phần quà thiết thực, gồm: Túi tote, túi bao tử, bình nước và găng tay - vật dụng nhỏ gọn, tiện lợi, giúp hỗ trợ công việc hàng ngày của tài xế nữ.

Chị Mai Thị Thu Tuyết, nữ đối tác tài xế tại Đà Nẵng, cho biết: "Từ ngày chạy Grab, mình học được rất nhiều. Bây giờ mình biết cách bình tĩnh xử lý tình huống, rành đường xá hơn và có dịp đi muôn nơi. Khi chở khách nước ngoài, mình còn tìm tòi học thêm tiếng Anh để về dạy con. Mỗi cuốc xe là một niềm vui và điều bất ngờ".

Những chuyến xe của nữ đối tác tài xế Grab đang góp phần vào sự chuyển mình của phụ nữ Việt trong kỷ nguyên số. Đó là nơi họ không chỉ tham gia, mà còn làm chủ công việc và lan tỏa năng lượng tích cực đến chị em khác trong cộng đồng.