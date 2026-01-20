Carlsberg Việt Nam hợp tác Grab thúc đẩy uống có trách nhiệm

Carlsberg Việt Nam và Grab chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm gắn liền với việc lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Được triển khai dựa trên thỏa thuận hợp tác khu vực giữa Carlsberg châu Á và Tập đoàn Grab, sáng kiến này cụ thể hóa cam kết chung về tăng cường an toàn cho người dùng Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung trong đời sống hàng ngày. Quan hệ hợp tác này cũng tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Carlsberg Việt Nam đối với văn hóa không tai nạn lao động (zero accident culture).

Đưa mục tiêu thành hành động cụ thể

Sự hợp tác này kết nối hệ sinh thái số toàn diện của Grab tại Việt Nam (từ giải pháp di chuyển, kênh truyền thông đến ưu đãi gắn với hành trình như mã giảm giá chuyến xe) với mạng lưới triển khai rộng khắp của Carlsberg Việt Nam tại điểm bán trên toàn quốc. Điều đó tạo nền tảng để thông điệp uống có trách nhiệm được đưa vào thực tế tiêu dùng một cách nhất quán.

Đại diện Carlsberg Vietnam và Grab Vietnam tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ, đánh dấu mối quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm và di chuyển an toàn.

Trên nền tảng đó, thông qua giải pháp công nghệ và truyền thông của Grab Việt Nam cùng sự phối hợp chặt chẽ đối tác điểm bán của Carlsberg Việt Nam, hai doanh nghiệp từng bước chuyển hóa thông điệp về uống có trách nhiệm thành lựa chọn cụ thể trong đời sống hàng ngày. Điều này giúp người tiêu dùng hình thành thói quen uống có trách nhiệm và chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn khi tham gia giao thông.

An toàn được xem là một phần cốt lõi trong văn hóa của Carlsberg Việt Nam, đồng hành cùng tham vọng Together Towards ZERO & Beyond của Tập đoàn Carlsberg và mục tiêu hướng tới môi trường làm việc không tai nạn lao động. Cùng với đó, Grab thúc đẩy di chuyển an toàn tại Việt Nam thông qua các tính năng an toàn trên nền tảng và đào tạo đối tác tài xế, nhất quán với thông điệp: đã uống rượu bia thì không lái xe.

“Ngày hội an toàn và sức khỏe” được tổ chức hàng năm nhằm củng cố cam kết hướng đến môi trường làm việc không tai nạn lao động của Carlsberg Việt Nam.

“An toàn không chỉ là một quy định tại Carlsberg Việt Nam, đó là một phần trong bản sắc của chúng tôi,” ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, nhấn mạnh. “Từ nhà máy bia Phú Bài đến các đội ngũ bán hàng và khối văn phòng, mỗi nhân viên đều được khuyến khích chủ động bảo vệ sự an toàn của bản thân và cộng đồng xung quanh. Chính tư duy này đã định hình cách chúng tôi vận hành trong nhiều năm qua, và cũng là tinh thần mà chúng tôi mong muốn lan tỏa đến những cộng đồng yêu mến các thương hiệu bia của mình. Thông qua hợp tác với Grab, chúng tôi đang đưa tinh thần đó vào đời sống hàng ngày, để mỗi cuộc vui luôn được khép lại trọn vẹn và an toàn như khi bắt đầu”.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ thêm: “Với vai trò là nền tảng cung cấp các dịch vụ an toàn, tiện lợi và đáng tin cậy cho hàng triệu người Việt, Grab tự hào đồng hành cùng Carlsberg Việt Nam trong việc thúc đẩy thói quen uống và di chuyển có trách nhiệm. Thông qua công nghệ, chúng tôi mong muốn giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn những phương án di chuyển an toàn hơn, đồng thời nhắc nhở một thông điệp quen thuộc nhưng rất quan trọng: Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Sự hợp tác thể hiện nỗ lực của Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam trong việc mở rộng tư duy an toàn từ môi trường làm việc sang đời sống thường nhật của người tiêu dùng.

Phát triển bền vững, kinh doanh có trách nhiệm

Hợp tác tại Việt Nam được triển khai trên nền tảng hợp tác khu vực giữa Carlsberg châu Á và Tập đoàn Grab (khởi động từ cuối năm 2024), với mục tiêu thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm trên toàn khu vực Đông Nam Á. Sáng kiến này kết hợp trải nghiệm thưởng bia cao cấp của Carlsberg với hệ sinh thái dịch vụ số của Grab - từ di chuyển, giao đồ ăn đến ăn tại nhà hàng. Qua đó, chiến lược hợp tác biến việc uống có trách nhiệm trở thành một phần tất yếu trong khoảnh khắc quen thuộc của đời sống hàng ngày.

Carlsberg châu Á ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Grab tại bốn thị trường trọng điểm ở Đông Nam Á trong năm 2024. Từ trái sang phải: Ông Arindam Varanasi, Phó chủ tịch Thương mại, Carlsberg châu Á; ông Ken Mandel, Giám đốc Điều hành khu vực kiêm Trưởng bộ phận GrabAds và Khách hàng Doanh nghiệp; ông Russell Close, Giám đốc Thương mại điện tử toàn cầu, Tập đoàn Carlsberg; ông Jerry Lim, Giám đốc Điều hành tập đoàn, Trưởng khu vực Thương mại và Hỗ trợ.

Trong hơn ba thập kỷ gắn bó với Việt Nam, Carlsberg Việt Nam đã đồng hành cùng người dân và các cộng đồng địa phương, mang đến những tiêu chuẩn sản xuất bia đẳng cấp quốc tế. Đồng thời, doanh nghiệp xây dựng mối gắn kết bền chặt với người tiêu dùng thông qua các hoạt động vì cộng đồng và cam kết lâu dài đối với phát triển bền vững, kinh doanh có trách nhiệm.

Việc hợp tác với Grab đánh dấu bước tiếp nối của cam kết đó. Từ những khoảnh khắc nâng ly sẻ chia, mỗi cuộc vui có thể được khép lại bằng hành trình trở về an toàn. Một hành động nhỏ nhưng thiết thực, phản ánh rõ định hướng lâu dài của Carlsberg Việt Nam trong việc sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn.