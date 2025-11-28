Carlsberg Việt Nam đẩy mạnh cam kết năng lượng sạch tại GEF 2025

Carlsberg Việt Nam chia sẻ lộ trình tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, tối ưu vận hành để hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh lộ trình hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng giữ vai trò trụ cột trong thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Tại Diễn đàn Kinh tế Xanh 2025 (Green Economy Forum - GEF 2025), Carlsberg Việt Nam chia sẻ cách một doanh nghiệp FDI đang cải thiện hiệu quả vận hành và tái cấu trúc chiến lược năng lượng, nhằm đồng hành cùng định hướng phát triển bền vững của quốc gia.

Tổng Giám đốc Andrew Khan chia sẻ cách tiếp cận của Carlsberg Việt Nam trong chuyển dịch sang năng lượng tái tạo tại phiên thảo luận DPPA thuộc Diễn đàn Kinh tế Xanh 2025.

Hơn ba thập kỷ hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam

Hiện nay, nhà máy bia Phú Bài vận hành bằng nguồn điện tái tạo đạt chứng nhận quốc tế I-REC, kết hợp năng lượng sinh khối. Dây chuyền nấu hiệu suất cao mới giúp giảm 20% lượng nước sử dụng và 15% năng lượng tiêu thụ, trong khi hệ thống làm lạnh được nâng cấp góp phần giảm phát thải.

Đây là nền tảng quan trọng giúp Carlsberg Việt Nam hiện thực hóa lộ trình phát triển bền vững, hướng đến không rác thải chôn lấp vào cuối năm 2025, đạt 100% bao bì tái chế hoặc tái sử dụng và hiệu suất sử dụng nước 2.0 hl/hl vào năm 2026, cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

Trên phạm vi Tập đoàn Carlsberg, hợp đồng mua bán điện (PPA) giữ vai trò nền tảng trong việc đảm bảo nguồn điện từ dự án năng lượng tái tạo mới. Những hợp đồng PPA dài hạn được triển khai tại châu Âu và châu Á thể hiện quyết tâm của tập đoàn hướng đến sử dụng 100% điện từ nguồn tái tạo mới xây dựng trước năm 2030, đưa Carlsberg trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong của ngành bia toàn cầu trong quá trình chuyển dịch năng lượng sạch.

Nhà máy của Tập đoàn Carlsberg tại châu Âu, nơi các hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đang góp phần mở rộng sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo mới.

Đối với Carlsberg Việt Nam, DPPA là bước tiếp nối tự nhiên của định hướng toàn cầu. Doanh nghiệp sử dụng điện tái tạo thông qua chứng chỉ I-REC từ năm 2022, nhưng theo ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, thì đây mới là bước khởi đầu.

Để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028, Carlsberg Việt Nam chuẩn bị mở rộng tỷ trọng năng lượng tái tạo thông qua tham gia cơ chế DPPA và đầu tư vào dự án điện mặt trời, phù hợp lộ trình Net Zero của Việt Nam đến năm 2050 cũng như mục tiêu toàn cầu của tập đoàn.

Ông Andrew Khan chia sẻ: “DPPA giúp hoạt động sử dụng năng lượng tái tạo trở nên thực chất và tạo ra giá trị lớn hơn. Cơ chế này góp phần củng cố hạ tầng năng lượng sạch của Việt Nam, hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững dài hạn và thể hiện rõ cam kết của doanh nghiệp đối với quá trình hiện đại hóa thị trường điện, thu hút dòng vốn xanh chất lượng cao”.

Ông Andrew nhấn mạnh DPPA góp phần củng cố quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội đổi mới và tăng cường trao đổi tri thức giữa Việt Nam và châu Âu.

Cam kết dài hạn với cộng đồng

Hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam còn mở rộng đến đời sống cộng đồng, đặc biệt tại miền Trung - quê hương của thương hiệu Huda. Trong bảy năm qua, chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” mang nguồn nước sạch đến gần 40.000 người dân. Đồng thời, chương trình Tết thường niên “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” cũng hỗ trợ hơn 75.000 người dân trong suốt một thập kỷ.

Doanh nghiệp cũng kề vai sát cánh với cộng đồng trong thời điểm khó khăn. Khi đợt lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung, Carlsberg Việt Nam nhanh chóng hỗ trợ khẩn cấp 1,5 tỷ đồng cho hộ dân tại Huế và Đà Nẵng.

Trước thềm diễn ra sự kiện GEF 2025, công ty tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của EuroCham, đóng góp thêm 1.000 USD vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng chung tay với doanh nghiệp thành viên của EuroCham vì “một Việt Nam kiên cường”.

Carlsberg Việt Nam cùng chung tay với doanh nghiệp thành viên của EuroCham vì “một Việt Nam kiên cường”.

Những nỗ lực bền bỉ này thể hiện cam kết của Carlsberg Việt Nam trong việc đồng hành cùng cộng đồng, từ chương trình dài hạn đến sự hỗ trợ kịp thời trong thời khắc cấp thiết nhất. Cam kết ấy được ghi nhận tại EuroCham Business Impact Awards 2025 với giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng”, lần nữa khẳng định mối gắn kết bền chặt giữa Carlsberg Việt Nam và cộng đồng mà doanh nghiệp phục vụ.

Carlsberg Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại EuroCham Gala Dinner & Business Awards 2025.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh lộ trình phát triển bền vững, Carlsberg Việt Nam xem chiến lược của mình như một phần của mối quan hệ hợp tác dài hạn và có trách nhiệm với quốc gia. Doanh nghiệp kiên định theo đuổi những bước tiến thực chất, nâng cao hiệu quả môi trường, tối ưu hóa vận hành và tiếp tục duy trì các chương trình vì cộng đồng.

Thông qua những nỗ lực này, Carlsberg Việt Nam hướng tới đóng góp vào một tương lai kiên cường và bền vững hơn cho Việt Nam, đúng với sứ mệnh của công ty là “sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn”.