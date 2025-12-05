Carlsberg Việt Nam vào ‘Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2025’

Carlsberg Việt Nam vào ‘Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam’ (lĩnh vực thương mại - dịch vụ) tại lễ trao giải chương trình đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp bền vững 2025.

Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên Carlsberg Việt Nam tham gia chương trình đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI), đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bước sang năm thứ 10, CSI tiếp tục khẳng định vai trò “la bàn” giúp doanh nghiệp Việt tiến gần hơn với chuẩn mực ESG toàn cầu. Chương trình năm nay thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, thể hiện sự dịch chuyển của thị trường trước yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cấp thiết.

“Danh hiệu này là sự ghi nhận đối với nỗ lực bền bỉ của Carlsberg Việt Nam. Với chúng tôi, phát triển bền vững là hành trình không có điểm dừng. Đó là sự gắn kết giữa kinh doanh và trách nhiệm, giữa tăng trưởng xanh và hành động vì cộng đồng. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam vun đắp tương lai bền vững bằng sáng kiến lấy con người làm trung tâm, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài, hướng đến sứ mệnh sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn”, ông Bùi Hữu Quang, Giám đốc Cấp cao phụ trách đối ngoại truyền thông và chiến lược của Carlsberg Việt Nam, chia sẻ.

Bước tiến trong vận hành bền vững

Trong hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Carlsberg luôn đặt phát triển bền vững làm trụ cột chiến lược. Nhà máy bia Phú Bài tại Huế là ví dụ điển hình. Nhà máy tích hợp công nghệ tiên tiến hàng đầu nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu tác động môi trường, điển hình là dây chuyền nấu bia hiệu suất cao giúp tiết kiệm 20% lượng nước và 15% năng lượng, đồng thời nguồn điện tái tạo đạt chứng nhận quốc tế I-REC kết hợp năng lượng sinh khối để vận hành.

Carlsberg Việt Nam vào “Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam” tại lễ trao giải chương trình đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp bền vững 2025 trong lần đầu tiên tham dự.

Toàn bộ nước thải được xử lý bằng công nghệ lọc tiên tiến. Năm 2024, nhà máy bia Phú Bài đạt hiệu suất sử dụng nước 2,09 hl/hl, nằm trong top 10 cơ sở tiết kiệm nước nhất của Carlsberg tại châu Á. Nhà máy đang trên lộ trình đạt mức 2,0 hl/hl vào năm 2026, đồng thời hướng đến mục tiêu không phát sinh chất thải chôn lấp vào cuối năm 2025 và phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

Dây chuyền nấu bia hiệu suất cao giúp tiết kiệm 20% lượng nước và 15% năng lượng.

Carlsberg Việt Nam còn là thành viên tích cực của Liên minh bao bì tái chế Việt Nam. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2026 đạt 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế trên toàn bộ sản phẩm chai, lon và keg, tiếp tục khẳng định cam kết đổi mới bao bì bền vững và góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Chung tay hành động vì cộng đồng

Không chỉ tập trung vào vận hành xanh, Carlsberg Việt Nam còn triển khai nhiều chương trình hướng đến cộng đồng. Tiêu biểu là chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”, khởi động từ năm 2019, mang hơn 3,3 triệu mét khối nước sạch đến gần 9.500 hộ dân, hỗ trợ sinh kế cho khoảng 40.000 người.

Hành trình 7 năm trao đi hơn 3,3 triệu mét khối nước sạch cho người dân miền Trung của Carlsberg Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” được duy trì hơn một thập kỷ, trao gửi hơn 75.000 phần quà đến người dân ở 9 tỉnh miền Trung, giúp niềm vui ngày Tết trở nên trọn vẹn.

Gần nhất, khi miền Trung phải gánh chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất lịch sử, công ty quyên góp 1,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân thành phố Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai.

Công ty quyên góp 1,5 tỷ đồng trong đợt lũ lịch sử vừa qua tại miền Trung.

Bền vững khởi đầu từ con người

Trong nội bộ, Carlsberg Việt Nam tập trung thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập. Một trong những kết quả tích cực là hơn 40% vị trí lãnh đạo tại công ty hiện do nữ giới đảm nhiệm.

Công ty cũng chính thức ký kết Bộ nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (UN Women’s Empowerment Principles)với Liên Hợp Quốc, thể hiện cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và tạo cơ hội nghề nghiệp công bằng cho mọi nhân viên.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá. 2025 đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp Carlsberg Việt Nam được HR Asia Awards 2025 vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Trong tháng 9, công ty được vinh danh với giải thưởng “Work the Nordic Way: Best Place to Work” tại lễ trao giải Nordic Business Awards 2025. Niềm vui thêm trọn vẹn khi công ty tiếp tục được ghi nhận với giải thưởng “Community Impact - Doanh nghiệp vì cộng đồng” dành cho khối doanh nghiệp quy mô lớn tại lễ trao giải doanh nghiệp EuroCham 2025.

Nhiều giải thưởng danh giá ghi dấu một năm 2025 với bước tiến vững chắc của Carlsberg Việt Nam.

Có thể thấy, phát triển bền vững tại Carlsberg Việt Nam không dừng ở khẩu hiệu mà trở thành nguyên tắc vận hành. Khi trách nhiệm với cộng đồng đi cùng tăng trưởng kinh doanh, giá trị được tạo ra không chỉ vững bền hơn mà còn có sức lan tỏa lâu dài, đúng với sứ mệnh “sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn”.