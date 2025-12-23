Grab tiếp thêm hành trang để người trẻ theo đuổi con đường học tập

GrabScholar 2025 giúp học sinh, sinh viên có thể tiếp cận cơ hội học tập tốt hơn, vững tin theo đuổi ước mơ và có hành trang phát triển bền vững trong tương lai.

Trong bối cảnh giáo dục trở thành nền tảng quan trọng của phát triển bền vững, bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, việc hỗ trợ học sinh, sinh viên có thể duy trì hành trình học tập cũng là yếu tố then chốt. Thực tế, với nhiều gia đình, chi phí giáo dục vẫn là nỗi lo kéo dài. Bởi bên cạnh học phí, phụ huynh còn xoay xở nhiều khoản chi phí khác như tài liệu, dụng cụ học tập, sinh hoạt phí…

Hành trình đồng hành trọn vẹn

Với mong muốn đồng hành cùng thế hệ trẻ bằng hỗ trợ thiết thực, Grab Việt Nam triển khai chương trình học bổng GrabScholar. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ quỹ Grab vì cộng đồng (GrabForGood), được triển khai tại Indonesia, Malaysia và Philippines. Năm 2024, 1.700 học sinh, sinh viên tại các quốc gia này nhận được hỗ trợ từ chương trình. Năm nay, GrabScholar tiếp tục được mở rộng sang Việt Nam và Thái Lan, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ trong khu vực.

Chương trình GrabScholar lần đầu được triển khai tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, chương trình được phối hợp thực hiện cùng VietHope - doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Chương trình có mục tiêu góp phần giảm bớt áp lực chi phí giáo dục cho các gia đình, đồng thời tiếp thêm động lực để học sinh, sinh viên kiên trì theo đuổi tri thức và nắm bắt cơ hội phát triển trong tương lai.

Theo đó, GrabScholar trao 300 khoản hỗ trợ học tập cho học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ chi phí sách vở, dụng cụ học tập và nhu cầu thiết yếu khác với mức 1 triệu đồng/suất, giúp các em tự tin bước vào năm học mới.

300 khoản hỗ trợ học tập được trao cho học sinh trên toàn quốc.

Đối với bậc đại học, chương trình được thiết kế theo hướng đồng hành dài hạn, với 6 suất học bổng toàn phần dành cho tân sinh viên năm học 2025-2026, hỗ trợ học phí xuyên suốt 4 năm. Các em cũng nhận trợ cấp sinh hoạt 3,45 triệu đồng/tháng (10 tháng/năm) trong 4 năm.

Song song hỗ trợ tài chính, chương trình kết nối sinh viên với hoạt động phát triển năng lực từ VietHope như trại hè một tuần phát triển kỹ năng, career mentoring (định hướng nghề nghiệp) và các buổi đào tạo sẵn sàng nghề nghiệp... Điều này nhằm giúp các em xây dựng nền tảng cần thiết và kỹ năng mềm để học tập hiệu quả, sẵn sàng cho công việc sau này.

Chắp cánh cho khát vọng của thế hệ trẻ

Không chỉ hỗ trợ tài chính, học bổng còn là sự ghi nhận, đồng thời cũng là cú hích chắp cánh cho mục tiêu lớn hơn của các em.

Trần Ánh Dương - tân sinh viên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (ĐH Bách khoa Hà Nội) - là một trong những sinh viên nhận học bổng toàn phần. Từ thời phổ thông, Dương đã quan tâm đến hoạt động liên quan đến môi trường. Dương cùng bạn bè triển khai các hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường như workshop tái chế, thu gom rác thải. "Nhưng những hoạt động đó ở quy mô rất nhỏ, nên cũng khó tạo tác động lớn", Dương bộc bạch.

Khi tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Dương nhìn thấy hướng đi khác: Dùng công nghệ để gia tăng tác động xã hội theo cách hiệu quả hơn. "Em hy vọng với ngành học này, em có thể sử dụng công nghệ để tạo ra tác động lớn hơn", Dương chia sẻ.

Các tân sinh viên nhận học bổng toàn phần GrabScholar 2025 từ đại diện Grab.

Trần Hồ Thiện Nhân - sinh viên ngành Luật kinh tế (Trường ĐH Luật Hà Nội) - lại lựa chọn ngành học với mong muốn sau này có thể mang kiến thức đến giúp đỡ người dân, nhất là đồng bào thiểu số.

Với Thiện Nhân, mục tiêu đó có thể còn rất dài và nhiều thử thách, nhưng điều quan trọng là phải bắt đầu từ định hướng rõ ràng. Với học bổng GrabScholar, đây là sự tiếp sức kịp thời giúp Nhân vơi bớt áp lực học phí và chi phí học tập khi gia đình không mấy khá giả. "Em có thêm điều kiện để tập trung học tập và theo đuổi định hướng tốt nhất", Nhân nói.

Chia sẻ về sinh viên nhận học bổng toàn phần, ông Mã Tuấn Trọng - Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam - cho biết điểm chung đáng quý của các bạn trẻ là cách nhìn nhận về tri thức và công nghệ đều gắn với giải quyết vấn đề thực tiễn. "Cách mà các bạn đang nhìn về công nghệ cũng là cách Grab đã bắt đầu. Tôi chúc các bạn kiên trì với khát vọng và ước mơ của mình, tận dụng tất cả cơ hội và vượt qua thử thách trong tương lai để hiện thực hóa điều đó", ông chia sẻ thêm.

Ông Mã Tuấn Trọng, CEO Grab Việt Nam, chia sẻ tại lễ trao học bổng GrabScholar 2025.

"Với GrabScholar 2025, Grab mong muốn nối dài cơ hội học tập, để hành trình chinh phục tri thức của thế hệ trẻ có thêm nền tảng. Từ đó, họ tiến bước vững vàng hơn trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội", ông Trọng nói.