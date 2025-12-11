Vantage cùng Grab Việt Nam kích hoạt chiến dịch quảng cáo toàn quốc

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu môi giới tài chính hợp tác cùng Grab trong chương trình ưu đãi dành cho người dùng tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, Grab cho phép Vantage phân phối voucher đi lại cho người dùng mới đáp ứng tiêu chí đăng ký. Đây được xem là bước tích hợp giữa dịch vụ tài chính và tiện ích di chuyển hàng ngày, cho thấy Grab đang mở rộng giá trị hướng đến phong cách sống dành cho người dùng thông qua thương hiệu môi giới tài chính.

Bên cạnh tiếp cận khách hàng, Vantage còn độc quyền chính sách tặng voucher đến đội ngũ khách hàng liên kết (IB), đối tác và khách hàng hiện hữu, từ đó tạo nên chiến lược tương tác toàn diện nhằm củng cố các mối quan hệ cộng đồng. Các chuyên gia trong ngành nhận định cách tiếp cận đa lớp này giúp Vantage trở thành môi giới tiên phong, đồng thời thu hút người dùng mới và duy trì mối quan hệ với đối tác. Đây được xem như yếu tố quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh của thị trường tài chính và giao dịch trực tuyến.

Grab và Vantage kết hợp tặng voucher cho khách hàng, đối tác.

Đối với Grab, sự hợp tác cho thấy vai trò của nền tảng như cầu nối giữa dịch vụ tiêu dùng của khách hàng với ngành công nghiệp số như fintech và giao dịch trực tuyến. Việc bắt tay cùng Vantage khẳng định khả năng của Grab trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận tệp người dùng Việt Nam.

Theo các nhà quan sát thị trường, quan hệ hợp tác này phù hợp chiến lược APAC của Vantage, vốn chú trọng kết hợp chuyên môn tài chính toàn cầu với nhu cầu thực tế của khách hàng bản địa. Trong khi đó, sự tham gia của Grab càng thể hiện ứng dụng này đang trở thành lựa chọn được ưu tiên của thương hiệu muốn phủ sóng rộng rãi và tăng mức độ tương tác giữa người dùng và sản phẩm.

Chiến dịch cho thấy sự hợp tác của ứng dụng thiết yếu và công ty fintech mang đến cho người dùng Việt Nam tiện ích thiết thực và dễ tiếp cận hơn.