Be, Grab và các hãng taxi tại Việt Nam 'bắt tay' với xe điện nào?

Trước làn sóng vùng phát thải thấp (LEZ), Grab, Be cùng Vinasun, Mai Linh đang tăng tốc "xanh hóa" đội xe.

Khi các đề án về vùng phát thải thấp (LEZ) được đi vào thực hiện và làn sóng xe xanh ngày càng mạnh mẽ, các nền tảng xe công nghệ như Grab hay Be cùng những thương hiệu taxi cũng dần tham gia đường đua xe điện, hybrid nhằm tối ưu chi phí, tăng khả năng cạnh tranh.

Grab - Yadea - Datbike

Grab Việt Nam đã thông báo chương trình hợp tác cùng hãng xe điện Yadea vào cuối tháng 3 nhằm hỗ trợ tài xế chuyển đổi xe điện.

Theo thông tin từ thương hiệu đăng tải, Grab và Yadea sẽ hợp tác, xây dựng các chương trình ưu đãi dành riêng cho tài xế Grab mua xe máy điện từ Yadea. Mức hỗ trợ tối đa là 4 triệu đồng/tài xế, áp dụng cho các dòng xe như Voltguard U80 hay Voltguard U50.

Cả 2 thương hiệu cũng đã liên kết thông tin, vị trí trạm đổi pin, trung tâm bảo hành của Yadea với ứng dụng Grab nhằm hỗ trợ tài xế trong quá trình sử dụng.

Grab hợp tác cùng BYD triển khai chương trình đảm bảo thu nhập cho tài xế chuyển đổi xe điện. Ảnh: Grab Việt Nam.

Trong tháng 4, Grab cũng hợp tác với Dat Bike triển khai chương trình khuyến mại trả chậm, đăng ký Grab Bike Plus (cước phí cao hơn mục tiêu chuẩn) đối với các tài xế mua xe Dat Bike Quantum S2 hoặc S3 thông qua hệ thống của Grab.

Ở mảng taxi công nghệ, Grab hiện hợp tác cùng BYD, triển khai chương trình ưu đãi, hỗ trợ tài xế chuyển đổi. Trong đó, nổi bật là chương trình "đảm bảo thu nhập" với các tài xế Grab Car sử dụng xe điện BYD.

Theo thông báo, tài xế lái BYD sẽ được kích hoạt dịch vụ Grab Car Plus với giá cước cao hơn, đảm bảo thu nhập mỗi kỳ lên đến 42 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế Grab khi mua xe BYD cũng được áp dụng chương trình bảo hành pin lên đến 8 năm hoặc 500.000 km trị giá 36 triệu đồng.

Be Group - Selex Motor

Đại diện Be Group khi chia sẻ với Tri Thức - Znews đã cho biết nền tảng xe ôm công nghệ này đã hợp tác cùng Selex Motors nhằm triển khai các chương trình ưu đãi với tài xế có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy điện. Mức ưu đãi tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, giảm 10% chi phí thuê pin hoặc 30% phí đổi pin.

Với tài xế chọn chuyển đổi qua hình thức thuê xe, chương trình cung cấp thêm gói ưu đãi 20% phí đổi pin theo thời kỳ, tùy thuộc vào chi phí dịch vụ đổi pin từ Selex Motors.

Ở mảng taxi công nghệ, Be Group là đơn vị đang hợp tác với nhiều thương hiệu nhất trong việc hỗ trợ tài xế chuyển đổi xanh.

Be đang hợp tác với duy nhất Selex Motors trong mảng xe máy điện. Ảnh: Be Group.

Hãng đang "bắt tay" cùng BYD, áp dụng ưu đãi tiền mặt đến 30 triệu đồng cho tài xế mua xe BYD Atto 2, Seal 5 hoặc M6. Mức ưu đãi dành cho tài xế mua xe Haval H6 HEV cũng được áp dụng ưu đãi 100% phí trước bạ hoặc giảm đến 33 triệu đồng, ưu đãi thuê xe 13 triệu/tháng.

Theo đại diện Be Group, nền tảng này cũng đang hợp tác với Saco Holding - đơn vị phân phối xe điện VinFast nhằm hỗ trợ tài xế chuyển đổi với chính sách giảm giá theo kỳ, dao động khoảng 6% so với giá niêm yết.

Ngoài ra, tài xế Be Car khi mua VinFast VF 5, 6, 8 hoặc Herio Green, Limo Green được trặng kèm gói phụ kiện như phù hiệu hợp tác xã (HTX), định vị theo xe, thưởng tiền kích hoạt với tổng giá trị khoảng 15 triệu đồng.

Vinasun - Toyota

Từ giữa năm 2024, Vinasun đã hợp tác cùng Toyota với kế hoạch đầu tư khoảng 2.000 xe hybrid trong giai đoạn 2024-2025. Các mẫu ôtô hybrid được ông lớn ngành taxi lựa chọn gồm Yaris Cross HEV, Corolla Altis HEV và Innova Cross HEV.

Vinasun tiếp tục đầu tư vào dải xe hybrid từ Toyota. Ảnh: Vinasun.

Theo thống kê của Vinasun tại đại hội cổ đông thường niên 2026, tính đến hết năm 2025, công ty taxi này đã mua 1.136 xe hybrid từ Toyota. Vinasun cũng dự định đầu tư thêm 310 xe hybrid mới nhằm thay thế dần dải xe chạy xăng.

Mai Linh - Omoda & Jaecoo

Cuối năm 2024, hãng taxi Mai Linh đã ký hợp tác cùng Green SM, đầu tư thuê, mua 3.999 xe điện VinFast nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh. Dàn xe được ký kết bao gồm VF e34 và VF 5, giữ nguyên màu xanh của GSM và gắn thêm logo nhận diện "đối tác của Green SM".

Gần đây nhất tại sự kiện ra mắt mẫu SUV B+ Omoda C5 SHS-H, Mai Linh cũng ký kết thỏa thuận với Omoda & Jaecoo Việt Nam với đơn hàng 1.000 chiếc Omoda C5 SHS-H dành cho mảng Mai Linh Car Rental, đơn vị cho thuê xe cũng trực thuộc tập đoàn.

Có thể thấy, sự chuyển dịch sang các dòng xe thân thiện với môi trường của các doanh nghiệp vận tải cho thấy một bước đi chủ động để thích ứng với các quy định mới về vùng phát thải thấp.

Mai Linh Car Rental vừa ký kết mua 1.000 xe Omoda C5 SHS-H vào cuối tháng 3. Ảnh: Omoda & Jaecoo.

Thay vì những thử nghiệm đơn lẻ, các nền tảng như Grab hay Be đã đưa ra những chính sách hỗ trợ thu nhập và ưu đãi tài chính cụ thể nhằm giúp tài xế tiếp cận phương tiện xanh dễ dàng hơn.

Song song đó, việc Vinasun duy trì lộ trình đầu tư xe hybrid hay Mai Linh mở rộng đội xe thông qua các ký kết đầu tư với GSM, Omoda & Jaecoo đã phản ánh nỗ lực đa dạng hóa mô hình vận hành trong thời kỳ chuyển đổi.

Và khi ngày càng có nhiều xe xanh được chuyển đổi, thị trường taxi công nghệ đa dạng, cạnh tranh hơn, người dùng sẽ càng được hưởng lợi.