Honda Civic RS Hybrid mới loại bỏ cần số

Honda Civic RS có bản hybrid tại Nhật, loại bỏ cần số và thay bằng nút kích hoạt hệ thống giả lập sang số tương tự Prelude.

Theo Carscoops, Honda vừa giới thiệu một phiên bản Civic mới tại Nhật Bản, kết hợp giữa dáng vẻ thể thao của phiên bản RS với hệ truyền động hybrid. Do không trang bị hộp số sàn, Honda Civic RS Hybrid tại Nhật được trang bị hệ thống giả lập sang số tương tự Prelude để tăng cảm hứng cho người lái.

Tại triển lãm ôtô Tokyo đầu năm nay, nguyên mẫu Honda Civic e:HEV RS đã được mang đến trưng bày. Khi ra mắt, xe vẫn giữ những đặc trưng của bản RS như cản trước hầm hố, logo RS màu đỏ, đèn pha màu khói và các chi tiết trang trí màu đen.

Mâm hợp kim 18 inch sơn màu đen mờ Berlina Black. Ống xả kép vẫn hiện diện, tuy nhiên được ốp kín.

Khách hàng cũng có thể chọn mua các phụ kiện để tăng tính thể thao cho xe, gồm cánh gió sau, cánh gió đuôi vịt và các phần ốp kéo dài cản xe hầm hố hơn.

Khoang lái Honda Civic RS Hybrid tại Nhật vẫn chủ đạo bởi tông màu tối, đi kèm các điểm nhấn màu đỏ, bao gồm chỉ khâu màu đỏ trên ghế da và vô lăng. So với Honda RS bản số sàn, phiên bản Hybrid được trang bị các nút bấm trên táp-lô, lẫy chuyển số sau vô lăng.

Tại bệ trung tâm, chiếc sedan hybrid được trang bị một nút vật lý với nhãn S+, cho phép kích hoạt công nghệ Honda S+ Shift.

Hệ thống này được giới thiệu lần đầu trên Prelude, mô phỏng cảm giác của hộp số tự động ly hợp kép bằng cách điều chỉnh cách thức phân bổ mô-men xoắn, vòng tua và âm thanh động cơ. Các lẫy chuyển số sau vô lăng đóng vai trò là bộ chọn số, và khi hệ thống bị ngắt kích hoạt, chi tiết này chuyển sang nhiệm vụ kiểm soát mức độ phanh tái tạo.

Honda Civic Hybrid vẫn sử dụng hệ thống e:HEV quen thuộc, kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 2.0L với 2 motor điện, cho công suất tối đa 181 mã lực.

Honda Civic RS Hybrid mới được trang bị khung gầm thể thao, có lò xo cứng hơn, bộ giảm chấn được tinh chỉnh lại và hệ thống lái nhanh nhạy hơn. Những yếu tố này giúp tăng trải nghiệm lái xe cho người điều khiển.

Tại Nhật Bản, Honda Civic e:HEV RS mới có giá 4,66 triệu yen, tương đương 29.200 USD và trở thành phiên bản đắt nhất trong dòng sản phẩm, chỉ sau biến thể Type R.

Honda Civic RS Hybrid cũng đắt hơn 261.100 yen (khoảng 1.630 USD ) so với bản RS thuần xăng sử dụng hộp số sàn.