Tổng thống Indonesia yêu cầu siết trần chiết khấu Grab, Gojek về 8%

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto yêu cầu giảm mạnh chiết khấu của các nền tảng gọi xe được thu từ tài xế, trong động thái được xem là bảo vệ lao động.

Theo tài xế dịch vụ gọi xe Renaldi Satriansyah ở Jakarta, quy định mới của Indonesia đồng nghĩa với việc thu nhập thường xuyên của anh sẽ tăng hơn 10%. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto mới đây cho biết Indonesia sẽ áp trần hoa hồng 8% đối với các nền tảng gọi xe, giảm mạnh so với mức tối đa 20% hiện tại, theo Reuters. Quy định được ban hành dưới dạng sắc lệnh tổng thống, song thời điểm hiệu lực cụ thể chưa được công bố.

Theo ông Prabowo, tỷ lệ phân chia doanh thu cho tài xế sẽ được nâng từ 80% lên tối thiểu 92%. Đồng thời, các nền tảng cũng bị yêu cầu cung cấp bảo hiểm tai nạn và y tế cho đối tác tài xế.

“Không hợp lý khi người đổ mồ hôi là tài xế, còn nền tảng lại là bên kiếm tiền”, ông Prabowo phát biểu tại Jakarta.

Chính sách này sẽ tác động trực tiếp đến các công ty gọi xe lớn tại Đông Nam Á như GoTo - đơn vị sở hữu Gojek - và Grab.

Trước đó, các nền tảng thường thu khoảng 20% giá trị mỗi chuyến xe. Với quy định mới, thu nhập của tài xế được kỳ vọng cải thiện đáng kể. Một số tài xế tại Jakarta cho biết mức thu nhập có thể tăng hơn 10% sau thay đổi này.

Động thái của Tổng thống Indonesia được công bố vào ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong bối cảnh bất mãn của tài xế công nghệ đã kéo dài nhiều năm. Các nhóm tài xế từng nhiều lần biểu tình, yêu cầu giảm chiết khấu, cải thiện điều kiện làm việc và được công nhận là lao động chính thức để tiếp cận phúc lợi xã hội.

“Phí nền tảng phải dưới 10%. Nếu không tuân thủ quy định, họ không nên kinh doanh tại Indonesia”, ông Prabowo nhấn mạnh.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo chính sách có thể tạo ra tác động ngược. Việc giảm mạnh nguồn thu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nền tảng, từ đó làm thu hẹp quy mô thị trường hoặc buộc doanh nghiệp điều chỉnh mô hình kinh doanh.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, GoTo vừa ghi nhận lợi nhuận ròng lần đầu trong quý I, trong khi Grab vẫn là đối thủ lớn trong mảng gọi xe và giao đồ ăn tại khu vực.

Ngoài quy định về hoa hồng, Tổng thống Indonesia cũng công bố một loạt chính sách khác như kéo dài thời hạn vay mua nhà tối đa lên 40 năm với lãi suất ưu đãi khoảng 5%/năm, cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho công nhân và mở rộng bảo hiểm y tế cho tài xế công nghệ.