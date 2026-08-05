TP.HCM yêu cầu xử lý 100% kiến nghị của người nộp thuế đúng thời hạn

Thuế TP.HCM đẩy mạnh triển khai các công tác hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế trên địa bàn.

TP.HCM triển khai công tác hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN. Ảnh: Tiểu Minh.

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 4543 của Cục Thuế về việc tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ quyết toán thuế TNCN, Thuế TP.HCM đã có công văn gửi tới các phòng quản lý hỗ trợ doanh nghiệp và các thuế cơ sở thuộc Thuế TP.HCM, chủ động triển khai các công tác hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN năm 2025, đồng thời thực hiện các phương án nhằm chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế trên địa bàn.

Thuế TP.HCM đề nghị các đơn vị liên quan khai thác dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế tập trung để rà soát 100% cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán có phát sinh thuế phải nộp.

Với các cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán các năm 2023, 2024 và 2025, các đơn vị được giao phải thông báo, hỗ trợ và đôn đốc toàn bộ cá nhân nêu trên.

Đồng thời, Thuế TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải hướng dẫn toàn bộ cá nhân có số thuế phải nộp thêm cài đặt ứng dụng eTax Mobile để nộp tờ khai quyết toán. Song song đó, các đơn vị cũng cần phối hợp với tổ chức trả thu nhập để người nộp thuế nắm bắt thông tin kịp thời, hạn chế tiền chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính do nộp hồ sơ quá thời hạn.

Thuế TP.HCM cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế người phụ thuộc. Trong đó, phấn đấu giảm tối thiểu 50% số người phụ thuộc chưa cập nhật hoặc sai lệch thông tin căn cước công dân, mã định danh so với thời điểm ngày 30/6.

Bên cạnh đó, Thuế TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải tiếp nhận và xử lý 100% phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế trên các ứng dụng điện tử của ngành thuế, đảm bảo 100% các phản ánh của người nộp thuế phải được xử lý, phản hồi đúng thời hạn, không tồn đọng và quá hạn.

Thuế TP.HCM yêu cầu các đơn vị chức năng kịp thời kiểm tra, làm việc với tổ chức trả thu nhập để xác minh nội dung phản ánh, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khi có sai sót.

"Nghiêm cấm chậm xử lý, không phản hồi hoặc yêu cầu người nộp thuế nhiều lần trực tiếp đến cơ quan thuế để giải trình đối với thông tin thuộc trách nhiệm kiểm tra, xác minh của cơ quan thuế và tổ chức trả thu nhập", Thuế TP.HCM lưu ý.

Đối với các tổ chức trả thu nhập, cơ quan thuế yêu cầu rà soát, chuẩn hóa dữ liệu quyết toán thuế, đặc biệt là các thông tin về mã số thuế, mã định danh cá nhân, người phụ thuộc, thu nhập chịu thuế và số thuế đã khấu trừ.

Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp kê khai sai thông tin định danh, sai người phụ thuộc hoặc phải điều chỉnh hồ sơ nhiều lần, phấn đấu giảm tối thiểu 50% số hồ sơ quyết toán phải điều chỉnh, bổ sung do sai thông tin định danh và người phụ thuộc so với kỳ quyết toán năm trước.

Thuế TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan phải tổng hợp kết quả triển khai định kỳ hàng quý và gửi báo cáo cho Thuế TP.HCM, để từ đó có căn cứ tổng hợp, báo cáo lên Cục Thuế.