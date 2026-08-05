Cuốn sách thay đổi cuộc đời nhà sáng lập Xiaomi

Trước khi sáng lập Xiaomi, chàng sinh viên Lei Jun tình cờ đọc được cuốn sách về Steve Jobs và nó đã thay đổi hoàn toàn hướng đi sự nghiệp của ông.

Lei Jun, nhà sáng lập Xiaomi. Ảnh: Reuters.

Không phải doanh nhân công nghệ nào cũng nhớ chính xác khoảnh khắc mình quyết định khởi nghiệp. Nhưng với Lei Jun - nhà sáng lập Xiaomi - mọi thứ bắt đầu từ một cuốn sách nằm trên giá thư viện trường đại học.

Cuốn sách đưa Lei Jun đến với giấc mơ khởi nghiệp

Năm 1987, Lei Jun là sinh viên ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Vũ Hán. Ông chọn ngành này phần lớn vì bạn bè cũng theo học, chứ chưa hẳn xuất phát từ đam mê. Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi ông tình cờ đọc được cuốn Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer (tạm dịch: Ngọn lửa trong thung lũng - Sự ra đời của máy tính cá nhân), xuất bản lần đầu năm 1984.

Cuốn sách tái hiện lại giai đoạn hình thành của ngành công nghiệp máy tính cá nhân, trong đó tập trung phần lớn vào Apple và câu chuyện của Steve Jobs cùng Steve Wozniak. Hai người thành lập công ty vào đúng ngày Cá tháng Tư, ra mắt chiếc Apple I tại một buổi họp của Câu lạc bộ Máy tính Tự chế, và dồn sức chế tạo 50 chiếc máy tính chỉ trong 30 ngày để kịp đơn hàng đầu tiên.

Trong cuốn sách viết về sự nghiệp của mình có tựa Seizing the Opportune Moment (tạm dịch: Nắm bắt cơ hội), Lei Jun thừa nhận Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer đã thay đổi cuộc đời ông.

Ông kể rằng dù đó là một bản in đã cũ từ thập niên 1980, chữ mờ và bản dịch còn nhiều hạn chế so với hiện nay, nhưng cảm giác đọc nó khiến ông "phấn khích". Theo lời ông, cuốn sách đã truyền cho ông một niềm tin đơn giản nhưng mạnh mẽ rằng nếu có ước mơ, hãy theo đuổi nó, biết đâu một ngày sẽ tạo ra được một công ty đẳng cấp thế giới.

Ngay trong năm cuối đại học, Lei Jun đã thử sức lập công ty đầu tiên. Dù dự án này thất bại nhưng ông vẫn cho rằng dự án khởi nghiệp đầu đời ấy được truyền cảm hứng trực tiếp từ những nhân vật ông đọc được trong cuốn sách.

Cuốn Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer được xuất bản lần đầu năm 1984. Ảnh: Amazon.

Ông nhớ lại tâm lý liều lĩnh của tuổi trẻ, nghĩ rằng Jobs và Gates đã thành công ngay sau khi ra trường, vậy tại sao mình không thể. Nhìn lại, ông cũng thừa nhận sự ngây ngô của giai đoạn đó, khi nhóm sáng lập gần như chưa từng bàn đến việc gọi vốn, mở tài khoản ngân hàng hay tìm nguồn thu.

Điều thú vị là chiến lược kinh doanh mà Xiaomi từng sử dụng để IPO nếu xét trên nhiều phương diện, lại đối lập với Apple khi doanh nghiệp này chọn bán sản phẩm với giá thấp nhất có thể để tiếp cận được nhiều người dùng. Nhưng sự ngưỡng mộ của Lei Jun dành cho Steve Jobs vẫn hiện diện rõ trong cách công ty này xây dựng thương hiệu.

Xiaomi nhiều lần chủ động đặt mình cạnh Apple trong các tài liệu truyền thông và quảng cáo, còn bản thân Lei Jun cũng thường xuyên lặp lại kiểu chốt bài phát biểu bằng câu "còn một điều nữa" - dấu ấn thương hiệu gắn liền với các buổi ra mắt sản phẩm của Steve Jobs.

Các cuốn sách viết về Steve Jobs hút độc giả toàn cầu

Câu chuyện của Lei Jun không phải là trường hợp duy nhất. Trong nhiều năm qua, sách viết về Steve Jobs và lịch sử hình thành ngành công nghiệp máy tính cá nhân luôn nằm trong nhóm tác phẩm được đón nhận trên thị trường xuất bản quốc tế.

Cuốn tiểu sử Steve Jobs của tác giả Walter Isaacson, xuất bản bởi Simon & Schuster là một ví dụ. Cuốn sách được xây dựng dựa trên hơn 40 cuộc phỏng vấn trực tiếp với Steve Jobs trong suốt hai năm, cùng phỏng vấn hơn 100 người thân, bạn bè, đối thủ và đồng nghiệp của ông.

Ban đầu dự kiến phát hành muộn hơn, nhà xuất bản đã quyết định đẩy ngày ra mắt lên sớm một tháng, phát hành vào ngày 24/10/2011, chỉ khoảng ba tuần sau khi Steve Jobs qua đời hôm 5/10/2011.

Kết quả kinh doanh của cuốn sách gây bất ngờ ngay từ tuần đầu tiên. Theo dữ liệu từ Nielsen BookScan được The Bookseller dẫn lại, Steve Jobs bán được khoảng 379.000 bản chỉ trong tuần đầu phát hành tại Mỹ, vượt xa cuốn The Litigators của John Grisham - vốn cũng ra mắt cùng thời điểm. Đây là tuần bán chạy nhất của một cuốn sách tại Mỹ trong gần một năm tính đến thời điểm đó.

Chỉ sau 6 ngày phát hành tại Mỹ, Steve Jobs đã trở thành cuốn sách bán chạy thứ 18 của cả năm 2011 theo bảng xếp hạng doanh số lũy kế của Nielsen BookScan. Tại Anh, sách cũng bán được hơn 37.000 bản ngay trong tuần đầu, trở thành một trong những cuốn hồi ký/tiểu sử ra mắt thành công nhất kể từ khi BookScan bắt đầu thống kê doanh số tại Anh vào năm 1998.

Sức hút của cuốn sách không dừng lại ở vài tuần đầu. Đến cuối năm 2011, Amazon công bố danh sách 10 cuốn sách bán chạy nhất năm, và Steve Jobs của Isaacson đứng ở vị trí số một. Cuốn sách đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng ở cả 3 định dạng: sách in, sách nói và sách điện tử trên Amazon. Trước đó, tác phẩm cũng là cuốn sách được khách hàng Amazon đặt trước nhiều nhất trong năm.

Đến cuối năm 2011, Steve Jobs trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon, đồng thời là đầu sách được đặt trước nhiều nhất của nền tảng này trong năm. Ảnh: Reuters.

Về sau, tác phẩm này còn trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim điện ảnh Steve Jobs (2015) với sự tham gia của Michael Fassbender trong vai chính, đạo diễn Danny Boyle và biên kịch Aaron Sorkin.

Sức sống của dòng sách viết về Steve Jobs và lịch sử Apple, trên thực tế, không chỉ giới hạn ở một đầu sách. Chính cuốn Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer - tác phẩm đã truyền cảm hứng cho Lei Jun từ những năm 1980 - cũng là ví dụ cho thấy các câu chuyện về buổi bình minh của ngành công nghiệp máy tính cá nhân có sức sống bền bỉ qua nhiều thế hệ độc giả.

Trường hợp của Lei Jun cũng cho thấy một điểm chung thú vị giữa các doanh nhân công nghệ ở nhiều thế hệ khi không ít người trong số họ tìm thấy động lực khởi nghiệp đầu tiên không phải từ một khóa học kinh doanh, mà từ một cuốn sách kể lại hành trình của những người đi trước.