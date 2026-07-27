ADC Book thu hơn 120 tỷ tiền bán sách chỉ sau nửa năm

Nửa đầu năm nay, chuỗi nhà sách ADC Book ghi nhận gần 124 tỷ đồng doanh thu bán sách và ấn phẩm, là một trong những nhà sách làm ăn hiệu quả nhất Việt Nam.

ADC Book với 14 cơ sở, đều tập trung tại Hà Nội, hiện là một trong những nhà sách hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam. Ảnh: ADC.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026 vừa công bố, CTCP Mĩ thuật và Truyền thông (HNX: ADC) - đơn vị vận hành chuỗi 14 nhà sách ADC Book - đã ghi nhận hơn 130,5 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm nay, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, dù hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ xuất bản, mỹ thuật đến truyền thông, nguồn thu của chuỗi nhà sách này hiện vẫn tập trung gần như hoàn toàn vào bán sách.

Cụ thể, doanh thu từ bán sách và các ấn phẩm khác nửa đầu năm nay của chuỗi đạt gần 124 tỷ đồng , tăng 3% so với cùng kỳ và chiếm xấp xỉ 95% tổng doanh thu của công ty. Bình quân mỗi ngày trong nửa đầu năm, ADC Book lại bán được gần 700 triệu đồng tiền sách và các ấn phẩm.

Trong khi đó, mảng phim, mỹ thuật và truyền thông chỉ đóng góp hơn 5,6 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Dù quy mô còn nhỏ, đây lại là mảng tăng trưởng nhanh nhất khi doanh thu tăng khoảng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu giá vốn cũng cho thấy hoạt động kinh doanh sách đang chi phối kết quả của ADC. Trong nửa đầu năm, giá vốn mảng sách và các ấn phẩm khác đạt hơn 76 tỷ đồng , trong khi giá vốn mảng phim, mỹ thuật và truyền thông chỉ hơn 2 tỷ.

Sau khi trừ giá vốn, ADC Book thu về hơn 52 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng của doanh nghiệp cũng tăng gần 14%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tiêu tốn hàng tỷ đồng. Kết quả là chuỗi nhà sách nổi tiếng Hà Nội chỉ thu về khoản lãi trước thuế hơn 4,1 tỷ đồng sau nửa đầu năm nay. Lợi nhuận sau khi trừ thuế cùng giai đoạn là gần 3,3 tỷ đồng , tăng 9%.

Nếu tính riêng quý II, doanh thu của chuỗi ADC Book đạt gần 67 tỷ đồng , tăng 4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,6 tỷ đồng , gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2025.

Một biến động đáng chú ý khác nằm ở hàng tồn kho của doanh nghiệp. Tại thời điểm cuối tháng 6, ADC Book đang có hơn 62 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng khoảng 15 tỷ so với đầu năm. Quy mô hàng tồn kho hiện chiếm hơn 1/3 tổng tài sản của doanh nghiệp.

CTCP Mỹ thuật và Truyền thông được thành lập năm 2007, tiền thân là Ban biên tập - Thiết kế Mỹ thuật và Ban biên tập sách mầm non thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hiện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đang đóng vai trò là nhà đầu tư của công ty. Ngoài ra, trong danh sách nhà đầu tư của ADC Book còn một loạt chi nhánh của Nhà Xuất bản Giáo dục tại Hà Nội; TP Đà Nẵng; TP.HCM; TP Cần Thơ; Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ; Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ; Tạp chí Toán tuổi thơ...

Công ty hiện hiện vận hành hệ thống 14 nhà sách mang thương hiệu ADC Book, tập trung toàn bộ tại Hà Nội. ADC Book cũng là một trong những chuỗi nhà sách hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam.