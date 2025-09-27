Chuỗi nhà sách lớn nhất Việt Nam 'bành trướng'

Trong khi các đối thủ có dấu hiệu "hụt hơi", Fahasa tiếp tục mở rộng và khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường chuỗi nhà sách.

Fahasa hiện là chuỗi nhà sách lớn nhất Việt Nam. Ảnh: FHS.

Chuỗi nhà sách Fahasa vừa khai trương nhà sách Fahasa Thuận An (phường Lái Thiêu, TP.HCM) ở địa điểm mới với vốn đầu tư 2 tỷ đồng .

Trước đó, nhà sách tại Thuận An từng có lịch sử hoạt động 22 năm. Với mục đích nâng cao chất lượng, tạo ra sự thuận tiện trong việc mua sắm, trải nghiệm khách hàng, Fahasa Thuận An được chuyển đến địa điểm mới.

Trong dịp này, Fahasa công bố kế hoạch khai trương liên tiếp các nhà sách mới chỉ trong vòng 1 tháng từ 19/9 đến 20/10.

"Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ và nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng trên toàn quốc", đại diện Fahasa cho biết.

Cụ thể, Fahasa đã và sẽ lần lượt khai trương một loạt nhà sách Fahasa Hưng Yên, Fahasa Thuận An, Fahasa Tân An (Tây Ninh), Fahasa Vũ Yên (Hải Phòng) và Fahasa Phan Huy Ích (TP.HCM).

Trong khi các đối thủ như Phương Nam, ADC Book đều gặp những khó khăn riêng, Fahasa vẫn ghi nhận tăng trưởng kinh doanh 6 tháng đầu năm nay.

Báo cáo tài chính quý II/2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM - Fahasa (UPCoM: FHS) cho biết chuỗi nhà sách lớn nhất thị trường Việt Nam đã ghi nhận 1.212 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Với khoản thu nghìn tỷ kể trên, bình quân mỗi ngày, chuỗi nhà sách này lại thu về hơn 13 tỷ đồng .

Đà tăng doanh thu cùng với việc tiết giảm chi phí giúp Fahasa thu về khoản lợi nhuận ròng sau thuế hơn 8 tỷ đồng trong quý gần nhất, cũng tăng hơn 14% so với quý II/2024. Tuy vậy, nếu so với quý I liền trước, khoản lợi nhuận ròng của công ty đã giảm gần một nửa, trong khi doanh thu tăng tới 57%.

Nguyên nhân chủ yếu do đi cùng đà tăng doanh thu quý II, giá vốn và các chi phí phát sinh của Fahasa đều tăng theo, dẫn tới lợi nhuận sau thuế thu về giảm mạnh so với quý liền trước.

Lũy kế nửa đầu năm, công ty ghi nhận tổng cộng 1.984 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 9% so với nửa đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 23 tỷ đồng , tăng 4%.

Fahasa được thành lập năm 1976 với tên gọi Quốc doanh Phát hành Sách, sau đó cổ phần hóa vào năm 2006.

Hiện tại, công ty đang quản lý và vận hành hơn 120 nhà sách với thương hiệu Fahasa trên toàn quốc, là chuỗi nhà sách lớn nhất Việt Nam.