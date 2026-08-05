Sân bay Nội Bài đổi điểm đón xe công nghệ sau phản ánh của hành khách

Sau hai ngày áp dụng phương án phân luồng mới với nhiều ý kiến của hành khách, Cảng HKQT Nội Bài điều chỉnh khu vực đón xe dịch vụ dưới 9 chỗ tại nhà ga T1.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức phương án phân luồng giao thông mới từ ngày 3/8 khiến khách hàng gặp một số bất tiện. Ảnh: NIA.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã điều chỉnh khu vực đón khách dành cho xe dịch vụ dưới 9 chỗ tại nhà ga T1 sau khi ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh từ hành khách.

Trước đó, từ ngày 3/8, đơn vị phối hợp với Công an cửa khẩu áp dụng phương án phân luồng giao thông mới nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, giữ gìn trật tự và an toàn giao thông tại khu vực nhà ga.

Trong những ngày đầu triển khai, Cảng HKQT Nội Bài cho biết đã tăng cường nhân sự túc trực để phân luồng, hướng dẫn phương tiện. Tuy nhiên, đơn vị thừa nhận việc thay đổi đã khiến một số hành khách sử dụng xe dịch vụ phải đi bộ xa hơn để ra bãi đỗ trước sảnh E - nhà ga T1, ảnh hưởng đến trải nghiệm di chuyển.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Cảng HKQT Nội Bài đã làm việc với Công an cửa khẩu và thống nhất điều chỉnh phương án đón khách.

Theo đó, xe dịch vụ mang biển vàng dưới 9 chỗ sẽ được phép đón khách tại làn 3 phía trước sảnh E của nhà ga T1, tương tự xe cá nhân biển trắng. Khu vực này được bố trí mái che, giúp hành khách thuận tiện hơn khi di chuyển cùng hành lý trong điều kiện nắng, mưa.

Để tránh ùn tắc, thời gian dừng đón khách tại làn 3 được giới hạn tối đa 3 phút. Đồng thời, Cảng HKQT Nội Bài bố trí nhân viên "Here to help" mặc áo cam tại tầng 1 của nhà ga T1 và T2 để hướng dẫn hành khách đến khu vực đón xe.

Theo phương án trước đó áp dụng từ ngày 3/8, xe công nghệ và xe hợp đồng dưới 9 chỗ phải đón khách tại bãi đỗ trước sảnh E thay vì các làn sát nhà ga như trước.

Quy định này khiến nhiều hành khách phản ánh phải kéo hành lý đi xa, đặc biệt bất tiện với người già, trẻ nhỏ hoặc khi thời tiết bất lợi. Một số ý kiến cũng chấm sân bay 1 sao trên các nền tảng trực tuyến vì trải nghiệm đón xe sau khi thay đổi phương án phân luồng.