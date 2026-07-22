Tin vui với khách bay quốc tế của Vietnam Airlines ở Nội Bài

Từ ngày 20/7, hành khách đi các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines tại Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có thể tự làm thủ tục và ký gửi hành lý qua hệ thống kiosk.

Khách hàng tự gắn thẻ hành lý và ký gửi tại quầy tự động. Ảnh: VNA.

Hệ thống được Vietnam Airlines phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài triển khai thử nghiệm dành cho hành khách trên các chuyến bay quốc tế.

Đây là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi số của hãng bay Việt Nam, hướng tới đa dạng hóa các hình thức làm thủ tục và từng bước hoàn thiện trải nghiệm số tự động khép kín cho hành khách từ mặt đất lên đến trên không.

Trước sân bay Nội Bài, Vietnam Airlines đã triển khai hiệu quả dịch vụ tự làm thủ tục và tự gửi hành lý tại các nhà ga T3 sân bay Tân Sân Nhất, sân bay Đà Nẵng, sân bay Phú Bài (Huế), đồng thời đưa vào khai thác tại nhiều cảng hàng không quốc tế lớn như Changi (Singapore), Frankfurt (Đức), Fukuoka, Nagoya (Nhật Bản).

Hành khách có thể thực hiện làm thủ tục qua hệ thống kiosk từ 6 tiếng đến 60 phút trước giờ khởi hành và tự ký gửi hành lý từ 3 tiếng đến 50 phút trước chuyến bay. Hệ thống được bố trí tại khu vực đảo A-B và hai quầy A01, A02 thuộc nhà ga T2 sân bay Nội Bài. Dịch vụ áp dụng đối với hành khách có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và không thuộc diện yêu cầu dịch vụ đặc biệt.

Toàn bộ quy trình từ làm thủ tục, in thẻ lên tàu bay, in thẻ hành lý đến ký gửi đều được thực hiện tại kiosk tự động. Sau đó, hành khách tự gắn thẻ hành lý và thực hiện ký gửi tại quầy tự động.

Trong quá trình sử dụng, nhân viên Vietnam Airlines sẽ có mặt hỗ trợ khi cần thiết. Sau khi hoàn tất, hành khách có thể di chuyển thẳng đến khu vực xuất cảnh và soi chiếu an ninh.

Việc đưa vào vận hành hệ thống kiosk giúp hành khách chủ động hơn trong quá trình làm thủ tục, giảm thời gian chờ tại khu vực check-in vào các khung giờ cao điểm. Đồng thời, nhân viên mặt đất có thêm điều kiện tập trung hỗ trợ các trường hợp cần kiểm tra giấy tờ, hành lý đặc biệt hoặc các yêu cầu dịch vụ riêng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà ga.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả để mở rộng dịch vụ làm thủ tục và ký gửi hành lý tự động tại các sân bay khác trong và ngoài nước.