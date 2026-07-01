Đề xuất bỏ quy hoạch sân bay Biên Hòa, Côn Đảo thành sân bay quốc tế

Cục Hàng không đề xuất điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia với thay đổi đáng chú ý như bổ sung sân bay Măng Đen, Vân Phong, đưa Côn Đảo thành sân bay quốc tế.

Đề xuất mới có thể làm thay đổi bản đồ sân bay Việt Nam. Ảnh: Khánh Huyền.

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phương án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Theo tờ trình, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là đề xuất loại Cảng hàng không Biên Hòa khỏi quy hoạch hệ thống cảng hàng không. Cục cho biết việc này phù hợp với định hướng trước đây của Chính phủ, đồng thời khu vực Đông Nam Bộ đã có Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành đáp ứng nhu cầu khai thác dân dụng.

Ở chiều ngược lại, cơ quan quản lý đề xuất bổ sung hai cảng hàng không mới là Măng Đen (Kon Tum) và Vân Phong (Khánh Hòa) vào quy hoạch đến năm 2030 nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Một thay đổi khác là Cảng hàng không Côn Đảo được đề xuất nâng từ sân bay nội địa lên quốc tế, nâng cấp tiêu chuẩn từ 4C lên 4E để đáp ứng nhu cầu phát triển của đặc khu Côn Đảo trong tương lai.

Cùng với đó, Cảng hàng không Quảng Trị cũng được đề xuất nâng cấp quy hoạch từ cấp 4C lên 4E.

Trong tầm nhìn đến năm 2050, Cục Hàng không đề xuất bổ sung Cảng hàng không Ninh Bình vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia. Đồng thời, Cảng hàng không Cao Bằng được định hướng trở thành sân bay quốc tế.

Đáng chú ý, cơ quan này cũng kiến nghị không tiếp tục quy hoạch sân bay quốc tế thứ hai tại Hải Phòng (khu vực Tiên Lãng). Theo Cục Hàng không, với việc mở rộng Cát Bi cùng sự hình thành của Gia Bình, Nội Bài và sân bay thứ hai vùng Thủ đô, nhu cầu phát triển thêm một sân bay quốc tế mới tại Hải Phòng không còn cần thiết.

Theo phương án điều chỉnh, đến năm 2030, cả nước sẽ có 32 cảng hàng không, gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 18 cảng hàng không quốc nội. Đến năm 2050, hệ thống dự kiến tăng lên 33 cảng hàng không, trong đó có thêm sân bay Ninh Bình.

Cục Hàng không cho biết việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cập nhật mục tiêu tăng trưởng kinh tế mới, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và nhu cầu vận tải hàng không sau giai đoạn phục hồi hậu Covid-19.