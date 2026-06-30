Vietnam Airlines, Vietjet tính khai thác sân bay Long Thành thế nào?

Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines đều đã xây dựng phương án khai thác tại sân bay Long Thành khi cảng hàng không này dự kiến vận hành thương mại từ cuối năm 2026.

Vietnam Airlines từng thực hiện chuyến bay đầu tiên đến sân bay Long Thành vào tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ba hãng hàng không nội địa gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines đều đã gửi phương án khai thác tới Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chuẩn bị cho việc Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đi vào vận hành thương mại từ tháng 12 năm nay.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ chuyển trước 4 đường bay quốc tế kết nối TP.HCM với Bắc Kinh, Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc) và Manila (Philippines) sang khai thác tại sân bay Long Thành. Lượng chuyến bay này tương đương khoảng 12% tổng hoạt động quốc tế của hãng tại khu vực TP.HCM.

Trong khi đó, Vietjet Air dự kiến bố trí 3 máy bay thường trực tại sân bay Long Thành ngay từ giai đoạn khai thác thử nghiệm vào đầu tháng 12 năm nay đến giữa tháng 1/2027. Hãng dự kiến khai thác trung bình 18 chuyến mỗi ngày trên các đường bay nội địa đến Hà Nội, Hải Phòng, Vinh và Thanh Hóa.

Giai đoạn từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 6/2027, Vietjet dự kiến tăng số máy bay lên 4-6 chiếc, mở thêm các đường bay Đà Nẵng, Huế và Phú Quốc, nâng tần suất khai thác lên khoảng 26-42 chuyến/ngày. Đến lịch bay mùa hè 2027, hãng đặt mục tiêu bố trí 8-10 máy bay thân hẹp, đồng thời khai thác các đường bay quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và Sri Lanka.

Đối với các đường bay dài, Vietjet dự kiến đưa dòng Airbus A330-300 và A330-900 vào khai thác các chặng đến Ấn Độ, Australia và châu Âu, đồng thời cam kết mở ít nhất 2 đường bay quốc tế trong giai đoạn đầu.

Vietravel Airlines cũng cho biết sẽ bắt đầu khai thác các chuyến bay thương mại tại sân bay Long Thành từ cuối năm 2026 và tăng dần tần suất từ lịch bay mùa hè 2027, song chưa công bố chi tiết mạng bay.

Bên cạnh các hãng trong nước, ACV cho biết đã làm việc với đại diện 34 hãng hàng không quốc tế. Trong đó, Korean Air, All Nippon Airways (ANA), Cathay Pacific và Japan Airlines đã khảo sát thực địa để chuẩn bị phương án khai thác khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Theo ACV, đơn vị cũng đang xúc tiến thêm 21 đường bay quốc tế mới tới Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Mỹ, Thái Lan và châu Âu. Nếu được triển khai đúng kế hoạch, các đường bay này có thể mang thêm khoảng 2 triệu lượt khách mỗi năm cho sân bay Long Thành vào năm 2030.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng - quyền Tổng giám đốc ACV, tính đến hiện tại, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án sân bay Long Thành đạt 67.069/ 86.348 tỷ đồng , tương đương với 77,67% tổng giá trị hợp đồng.

ACV cam kết hoàn thành toàn bộ hạ tầng để đưa cảng vào khai thác thương mại an toàn trong tháng 12 năm nay.

Ông Nguyễn Đức Hùng đồng thời cho biết ACV đang xây dựng phương án phân chia và khai thác hài hòa giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất theo nguyên lý "phân vai theo thị trường" thay vì dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng. Cụ thể, Tân Sơn Nhất sẽ giữ lại toàn bộ mạng bay nội địa và mạng quốc tế tầm ngắn - trung.

Theo ông, đây là cách tiếp cận để đồng thời đạt hai mục tiêu: Vừa giữ cho Tân Sơn Nhất tiếp tục hoạt động có lãi, vừa đưa Long Thành vào khai thác có hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.