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Kinh doanh

Sân bay Tuy Hòa được đầu tư thêm 4 vị trí đỗ máy bay

  • Thứ hai, 29/6/2026 17:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

ACV được chấp thuận đầu tư hơn 180 tỷ đồng mở rộng sân đỗ máy bay tại cảng hàng không Tuy Hòa, đồng thời xúc tiến dự án nhà ga hành khách T2 quy mô 1.800 tỷ đồng.

Sân bay Tuy Hòa được quy hoạch đón 5 triệu lượt khách vào năm 2050. Ảnh: CAAV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa được chấp thuận là nhà đầu tư dự án mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không Tuy Hòa với tổng vốn đầu tư hơn 180 tỷ đồng.

Thông tin được công bố sau Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Tại sự kiện, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận ACV là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo quyết định số 143/QĐ-KKT ngày 25/6, dự án có tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng, nhằm bổ sung 4 vị trí đỗ máy bay Code C. Khi hoàn thành, kết hợp với sân đỗ hiện hữu, cảng hàng không Tuy Hòa sẽ có khả năng khai thác đồng thời 8 vị trí đỗ máy bay Code C, góp phần nâng cao năng lực khai thác của sân bay.

Dự án được triển khai đồng bộ với kế hoạch đầu tư nhà ga hành khách T2 tại cảng hàng không Tuy Hòa. Cũng tại sự kiện, ACV và Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã ký bản ghi nhớ về việc xây dựng nhà ga mới có công suất dự kiến 3 triệu lượt hành khách mỗi năm, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc mở rộng sân đỗ máy bay cùng định hướng đầu tư nhà ga T2 sẽ từng bước nâng cao năng lực hoạt động của cảng hàng không Tuy Hòa, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch khu vực.

Theo quy hoạch đến năm 2030, cảng hàng không Tuy Hòa được định hướng đạt công suất khoảng 3 triệu lượt khách và 3.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Về dài hạn đến năm 2050, sân bay dự kiến nâng công suất lên 5 triệu lượt khách và 12.000 tấn hàng hóa mỗi năm, tiếp tục mở rộng sân đỗ và đầu tư thêm các hạng mục hạ tầng để đáp ứng nhu cầu khai thác.

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Diệu Thanh

Tuy Hòa Phú Yên ACV sân bay máy bay Đăk Lăk

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

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