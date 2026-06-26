Dự án nhà ga hàng hóa hơn 600 tỷ ở sân bay Đà Nẵng tăng tốc về đích

Dự án nhà ga hàng hóa mới tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã hoàn thành nhiều hạng mục nền móng, hướng tới công suất khai thác 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Dự án nhà ga hàng hóa mới tại sân bay Đà Nẵng được ACV đầu tư 631 tỷ đồng. Ảnh: ACV.

Dự án nhà ga hàng hóa mới tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đang được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với Ban Quản lý dự án Xây dựng Nhà ga hàng hóa và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường.

Theo ACV, đến nay nhiều hạng mục trọng điểm của dự án đã hoàn thành theo kế hoạch.

Đối với hạng mục nhà ga hàng hóa, toàn bộ cọc khoan nhồi D800 thuộc kết cấu nhà ga đã hoàn thành. Hạng mục ép cọc 350x350 tại khu vực bể nước phòng cháy chữa cháy và hệ thống xử lý nước thải cũng đã hoàn tất. Các đơn vị thi công đang tiếp tục triển khai đào móng, đổ bê tông lót móng nhà ga và các hạng mục liên quan.

Tại hạng mục cầu cạn, phần cọc khoan nhồi D1000 thuộc kết cấu cầu đã hoàn thành 100%. Các công việc tiếp theo như ép cọc, đào móng, đập đầu cọc, thi công lớp bê tông lót, lắp dựng cốt thép, ván khuôn và đổ bê tông móng cầu đang được triển khai theo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, dự án hạ tầng đầu Bắc hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện, góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, ACV cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và an toàn trong suốt quá trình thi công.

Dự án nhà ga hàng hóa mới tại sân bay Đà Nẵng do ACV làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 16/1 với tổng vốn đầu tư 631 tỷ đồng . Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 2,4 ha, gồm nhà ga hàng hóa chính cao 3 tầng và một tầng lửng, có công suất thiết kế 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác hàng hóa của sân bay Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng tăng tại khu vực miền Trung.