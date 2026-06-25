Giá vé máy bay châu Á đang hạ nhiệt

Giá nhiên liệu hàng không giảm mạnh sau khi căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt đang mở ra khả năng giá vé máy bay tại châu Á giảm trong thời gian tới.

AirAsia đã rục rịch giảm giá vé, tạo áp lực khiến các hãng giá rẻ khác phải cân nhắc điều chỉnh. Ảnh: AirAsia.

Sau nhiều tháng chịu áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông, hành khách châu Á có thể sớm được hưởng lợi khi các hãng hàng không bắt đầu tính đến việc giảm giá vé.

Theo SCMP, giá nhiên liệu máy bay toàn cầu đã giảm mạnh từ mức đỉnh 242 USD /thùng hồi tháng 3 xuống khoảng 112 USD /thùng sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận hòa bình tạm thời. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng hoạt động vận tải dầu qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của châu Á - sẽ dần trở lại bình thường.

AirAsia là hãng đầu tiên trong khu vực công bố giảm giá vé sau khi chi phí nhiên liệu hạ nhiệt. Trước đó, hãng hàng không giá rẻ của Malaysia từng cắt giảm 10% công suất khai thác và tạm dừng một số đường bay do giá nhiên liệu tăng mạnh.

Ông Mayur Patel, phụ trách thương mại và quan hệ ngành khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi của OAG, nhận định động thái của AirAsia có thể tạo hiệu ứng lan tỏa trong ngành.

Theo chuyên gia này, các hãng hàng không giá rẻ như Cebu Pacific, Scoot hay IndiGo có thể chịu áp lực cạnh tranh và buộc phải điều chỉnh giá theo.

Tuy nhiên, ông cho rằng quá trình giảm giá vé sẽ diễn ra từ từ thay vì tạo ra một đợt giảm giá đồng loạt trên toàn thị trường.

"Nhóm hãng hàng không giá rẻ sẽ đi đầu và phản ứng nhanh nhất", ông Patel nói.

Trong khi đó, các hãng hàng không truyền thống như Cathay Pacific, Singapore Airlines, ANA, Korean Air hay Japan Airlines được dự báo thận trọng hơn.

Nguyên nhân là giá nhiên liệu hiện vẫn cao hơn đáng kể so với mức khoảng 80 USD /thùng trước khi xung đột nổ ra. Thay vì giảm giá vé cơ bản, các hãng này nhiều khả năng từng bước cắt giảm phụ phí nhiên liệu áp dụng trong giai đoạn khủng hoảng.

Mới đây, Cathay Pacific thông báo giảm phụ phí nhiên liệu trên phần lớn chuyến bay quốc tế lần thứ hai trong chưa đầy hai tháng. Từ ngày 1/7, phụ phí nhiên liệu trên các chuyến bay từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Tây Nam Thái Bình Dương sẽ giảm 14,5%.

Giới phân tích cho rằng các hãng hàng không Đông Nam Á đang đặc biệt quan tâm tới nguy cơ nhu cầu đi lại suy yếu nếu giá vé tiếp tục neo cao.

Ông Gary Bowerman, chuyên gia phân tích du lịch châu Á, nhận định khách du lịch đại chúng tại Đông Nam Á rất nhạy cảm với giá cả. Việc giá vé duy trì ở mức cao có thể khiến nhiều người trì hoãn kế hoạch du lịch hoặc cắt giảm chi tiêu.

Dù vậy, việc khôi phục toàn bộ mạng bay và đưa giá vé trở về mức trước khủng hoảng sẽ cần thêm thời gian.

Theo ông Shukor Yusof, nhà sáng lập Endau Analytics, nhiều hãng hàng không vẫn đang theo dõi sát tình hình tại Trung Đông trước khi quyết định khôi phục hoàn toàn các đường bay bị gián đoạn.

"Cần thêm thời gian để khôi phục niềm tin của thị trường", ông nói.