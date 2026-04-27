Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 và hè 2026 cùng 'leo thang'

Không chỉ tăng mạnh dịp lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa bước vào giai đoạn hè 2026 cũng duy trì ở mức cao.

Theo khảo sát của PV Báo Điện tử VTC News, giá vé máy bay hạng phổ thông khứ hồi đi ngày 29/4, về ngày 3/5 chặng TP.HCM - Hà Nội dao động khoảng 5,6-6,8 triệu đồng, tùy hãng. Mức giá này tăng 400.000-600.000 đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng khoảng 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng so với ngày thường.

Cụ thể, vé khứ hồi của hãng hàng không Vietravel Airlines là 5,617 triệu đồng chưa bao gồm hành lý; Bamboo Airways là 5,424 triệu đồng chưa bao gồm hành lý ký gửi; Vietjet Air là 5,708 triệu đồng chưa bao gồm hành lý ký gửi; Bamboo Airways là 6,470 triệu đồng chưa gồm hành lý ký gửi;

Còn Vietnam Airlines là 6,798 triệu đồng. Mức giá này tăng khoảng 200 nghìn so với tuần trước, tăng khoảng 1,2 triệu đồng so với bay ngày thường và bằng khoảng 90% giá vé dịp Tết Nguyên đán.

Giá vé máy bay chặng Hà Nội - Phú Quốc dịp nghỉ hè tăng cao. Ảnh minh họa: Sun Phú Quốc Airways.

Riêng Phú Quốc tiếp tục là điểm đến "nóng" nhất trong mùa lễ năm nay.

Cụ thể, Vietjet Air có giá vé khứ hồi là 7,22 triệu đồng chưa bao gồm hành lý; Sun PhuQuoc Airways có mức giá 8,05 triệu đồng chưa bao gồm hành lý; Vietnam Airlines là 10,495 triệu đồng.

Mức giá này cao hơn khoảng 1,3 triệu đồng so với bay cùng thời điểm năm 2025, tương đương mức giá bay hồi Tết Nguyên đán 2026.

Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, đến thời điểm này, hầu hết chặng bay tới các địa điểm du lịch trọng điểm đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao từ 80% đến 100%, như TP.HCM - Phú Quốc, TP.HCM - Tuy Hòa, TP.HCM - Côn Đảo, TP.HCM - Pleiku, Hà Nội - Tuy Hòa, Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Đà Nẵng và Hà Nội - Đồng Hới…

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đi lại tăng dần vào cuối kỳ nghỉ khi hành khách quay trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội.

Tuy nhiên do năm nay có 2 kỳ nghỉ lễ sát nhau nên lượng khách quay lại các thành phố lớn có xu hướng trải đều nhưng vẫn tập trung cao vào 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ (ngày 2 và 3/5), hầu hết đường bay về TP.HCM và Hà Nội ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 80%.

Trên các đường bay trục chính như TP.HCM - Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở mức thấp, trung bình khoảng 30% đến 50%. Hành khách vẫn có nhiều lựa chọn về chuyến bay và khung giờ phù hợp với nhu cầu di chuyển trong dịp lễ năm nay.

Không chỉ giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé nhiều chặng bay dịp nghỉ hè cũng tăng theo.

Cụ thể, giá vé khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội của hãng hàng không Vietravel Airlines đi vào tuần đầu tháng 6 về ở trung tuần tháng 6 cũng ở mức từ 4,8 triệu đồng chưa bao gồm hành lý.

Hãng Vietjet Air từ 4,9 triệu đồng chưa bao gồm hành lý, còn Sun PhuQuoc Airways từ 5,2 triệu đồng chưa bao gồm hành lý.

Giá vé của Bamboo Airways từ 5,5 triệu đồng chưa bao gồm hành lý; Vietnam Airlines từ 5,5 triệu đồng đã gồm hành lý. Mức giá này tăng khoảng 500.000-800.000 đồng so với cùng thời điểm năm ngoái.

Một chặng bay khác cũng có mức giá tăng từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng so với cùng thời điểm năm 2025 là chặng Hà Nội - Phú Quốc.

Cụ thể, giá vé khứ hồi hãng hàng không Vietjet Air đi vào tuần đầu tháng 6 về ở trung tuần tháng 6 cũng ở mức từ 5,4 triệu đồng chưa bao gồm hành lý; Sun PhuQuoc Airways từ 5,8 triệu đồng chưa gồm hành lý; Vietnam Airlines từ 7,3 triệu đồng đã bao gồm hành lý.

Giá vé máy bay nội địa tăng 15-20%

Trong báo cáo thường niên 2025 công bố mới đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, giá vé máy bay nội địa tăng trung bình 15-20% vì xung đột Trung Đông làm đứt gãy cung nhiên liệu.

Bên cạnh những thuận lợi, ACV cho biết ngành hàng không trong nước và quốc tế sắp tới sẽ phải đối mặt nhiều thách thức, trong đó nổi cộm là khủng hoảng nhiên liệu bay Jet A1.

Giá vé máy bay tăng được cho là có nguyên nhân từ khủng hoảng nhiên liệu. Ảnh minh họa: Cục Hàng không.

Do xung đột tại Trung Đông, nguồn cung mặt hàng này bị đứt gãy. Giá nhiên liệu liên tục leo thang, mức phụ thu vật lý đạt đỉnh 39,6 USD mỗi thùng (tăng gấp 20 lần), theo ACV. Nguồn cung Jet A1 trong nước chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu, còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu từ các nước đang hạn chế xuất khẩu như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc.

Ông lớn hàng không này cho biết các hãng quốc tế đã phải chuyển sang chế độ phòng thủ như giảm sản lượng ghế cung ứng trong quý II, III/2026, cơ cấu lại mạng bay, áp dụng phụ thu nhiên liệu (20- 200 USD mỗi vé tùy chặng).

Trước tình hình khó khăn hiện nay, ACV cho biết các hãng bay Việt Nam đặt mục tiêu ưu tiên các đường bay trên trục chính như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và bay quốc tế. Cùng với đó, hàng không trong nước dồn chuyến, tối ưu hệ số lấp đầy, dừng bay đêm (0-5h sáng).

"Điều này làm giảm đáng kể số lượt hạ, cất cánh tại các cảng của ACV", đơn vị đang vận hành 21 sân bay nêu. ACV ước tính giá vé nội địa "tăng trung bình 15-20%", thông qua việc các hãng đóng dải vé giá rẻ. Vì vậy, điều này dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là phân khúc du lịch nghỉ dưỡng.

Bên cạnh khủng hoảng năng lượng, ACV nhận định ngành hàng không còn đối mặt với nhiều rủi ro khác như biến động tỷ giá, lãi suất và bối cảnh kinh tế quốc tế khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác.

Ngoài ra, các yêu cầu về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, như giảm phát thải và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), cũng đặt ra áp lực chi phí đầu tư lớn và buộc các hãng phải thay đổi mô hình vận hành.