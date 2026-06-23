Nghịch lý đang tồn tại trong ngành hàng không

Tuy chi phí nhiên liệu hàng không đã hạ giá nhanh chóng, vé máy bay giá rẻ vẫn không dễ mua khi các hãng hàng không tiếp tục hạn chế ghế ngồi.

Giá vé máy bay chưa thể rẻ ngay dù giá nhiên liệu đã hạ nhiệt. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, thị trường hàng không Mỹ đang phản ánh rõ nét nhất nghịch lý kể trên khi các đợt tăng giá vé gần đây vẫn chưa bù đắp kịp đà tăng của chi phí nhiên liệu trước đó.

Tính đến ngày 17/6, giá nhiên liệu phản lực giao ngay tại Mỹ tạm dừng ở mức 2,85 USD /gallon, giảm mạnh so với mức đỉnh 4,88 USD /gallon hồi đầu tháng 4.

Theo tính toán của Reuters dựa trên mức tiêu thụ của toàn ngành, nếu đà giảm này được duy trì, ngành hàng không Mỹ có thể tiết kiệm được hơn 40 tỷ USD chi phí nhiên liệu hàng năm.

Tuy nhiên, thay vì hạ giá vé ngay để hút khách, các hãng bay đang tận dụng hóa đơn nhiên liệu thấp hơn này như một cơ hội vàng để tái xây dựng biên lợi nhuận đã bị bào mòn suốt nhiều tháng qua.

Ngành hàng không còn gặp nhiều vấn đề

Dữ liệu thực tế từ ngành cho thấy tốc độ tăng giá nhiên liệu phản lực nhanh gấp 3 lần tốc độ tăng giá vé máy bay trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5.

Ngân hàng Deutsche Bank ước tính các hãng hàng không Mỹ chỉ mới thu hồi được khoảng 0,6 USD cho 1 USD chi thêm vào nhiên liệu, tương đương mức tăng 14,4 tỷ USD doanh thu đối chọi với 24,1 tỷ USD chi phí nhiên liệu đội lên.

Đại diện Alaska Air cho biết họ chỉ mới bù đắp được khoảng 1/3 mức tăng này, trong khi Delta Air Lines, United Airlines và American Airlines ghi nhận tỷ lệ thu hồi trong quý II đạt khoảng 40% đến 50%. Thậm chí, hai hãng bay giá rẻ JetBlue Airways và Frontier Group dự kiến thu hồi chưa đến một nửa.

Giá nhiên liệu máy bay trung bình hàng tuần toàn cầu đã giảm so với mức đỉnh hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

Dẫu vậy, đà phục hồi đang có những tín hiệu lạc quan hơn. Ông Scott Kirby, Giám đốc điều hành của United Airlines, chia sẻ về lộ trình định giá vé của hãng: "Chúng tôi đang trên lộ trình bù đắp 100% chi phí nhiên liệu thông qua việc định giá vé vào cuối năm nay".

Số liệu từ Raymond James cũng cho thấy giá vé máy bay nội địa trung bình được đặt một tuần trước ngày khởi hành đã tăng 34,1% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến ngày 8/6. Câu hỏi trọng tâm hiện nay là liệu các hãng có thể giữ nguyên mức giá cao này khi chi phí năng lượng đã giảm hay không.

Chuyên gia phân tích Conor Cunningham từ Melius Research cũng đồng thời lưu ý thêm rằng việc giá xăng giảm có thể làm dịu bớt áp lực tài chính chung của người tiêu dùng, khiến họ bớt khắt khe hơn với mức vé máy bay cao.

Bên ngoài nước Mỹ thì sao?

Tại châu Âu, thị trường dự kiến có sự phân tách rõ rệt khi giá vé đường dài có xu hướng hạ nhiệt do các hãng bay đã chuyển giao thành công chi phí nhiên liệu cao sang hành khách từ trước, trong khi giá vé chặng ngắn sẽ duy trì thế áp đảo nếu thỏa thuận hòa bình giúp thúc đẩy nhu cầu đặt phòng và du lịch hè.

Tại châu Á, các nhà phân tích của HSBC đánh giá nhóm "Big 3" của hàng không Trung Quốc có năng lực định giá khá yếu do hiệu suất khai thác tàu bay thấp, ngược lại Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) có vị thế tốt hơn nhờ giá vé cao, doanh thu vận chuyển hàng hóa và phân khúc khách hàng cao cấp ổn định.

Khu vực Trung Đông là một ngoại lệ rõ ràng nhất sau khi dòng chảy lưu thông không lưu bị đảo lộn do tình hình địa chính trị. Chuyên gia phân tích hàng không John Strickland nhận định rằng một số hãng bay có thể tung ra các chương trình khuyến mãi để kéo lượng khách quay trở lại, song nhiên liệu nhìn chung vẫn quá đắt đỏ để có thể kích ngòi cho một cuộc đại hạ giá vé máy bay diện rộng.

Giá nhiên liệu máy bay vẫn cao hơn đáng kể so với một năm trước, xét theo từng khu vực. Ảnh: Reuters.

Ông nói thêm rằng các hãng hàng không thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể hành động quyết liệt hơn nhờ nhận được bệ đỡ tài chính vững chắc từ chính phủ. Mức độ hưởng lợi thực tế của các hãng bay phụ thuộc hoàn toàn vào việc giá dầu sẽ duy trì ở mức thấp trong bao lâu.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) lưu ý rằng dù đã giảm, giá nhiên liệu phản lực hiện tại vẫn cao hơn 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Andrew Watterson, Giám đốc vận hành của Southwest Airlines, đã tóm gọn áp lực này khi được hỏi về thời điểm hãng có thể quay lại biên lợi nhuận thời trước đại dịch: "Khi nào thì giá nhiên liệu mới chịu giảm xuống?".

Sự thận trọng này khiến các hãng bay không có mấy động lực để khơi mào một cuộc chiến giảm giá vé mới. Công ty Chứng khoán Jefferies ước tính rằng đối với dự báo chi phí nhiên liệu năm 2027 ở mức khoảng 3 USD /gallon, cứ mỗi 5% cắt giảm được sẽ giúp nâng mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tương lai thêm 10-15% cho Delta, Southwest, United, và lên tới 50% cho American Airlines.

Các chuyên gia của J.P. Morgan kết luận rằng sự thiếu hụt nguồn cung tàu bay mới sẽ giúp các hãng bay giữ vững biểu giá hiện tại, và quyền quyết định giá vé rẻ hay đắt giờ đây không còn nằm ở chi phí nhiên liệu, mà phụ thuộc hoàn toàn vào sức mua của hành khách.