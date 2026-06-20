Bầu trời vùng Vịnh tấp nập máy bay trở lại

Sau gần 4 tháng chao đảo vì cuộc chiến tại Trung Đông, các hãng hàng không hàng đầu vùng Vịnh đang nhanh chóng khôi phục lại hoạt động như trước.

Tình hình xung đột Trung Đông hạ nhiệt giúp cho ngành hàng không dân dụng lấy lại "phong độ" vốn có. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, dữ liệu từ Flightradar24.com cho thấy tổng số chuyến bay của các hãng hàng không lớn trong khu vực vùng Vịnh hiện đã hồi phục về mức khoảng 82% so với thời điểm ngày 27/2, một ngày trước khi cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran nổ ra.

Đáng chú ý, hai hãng bay Gulf Air và Kuwait Airways đã vượt ngưỡng 100% công suất cũ trong những ngày gần đây. Ba "ông lớn" hàng không gồm Emirates, Qatar Airways và Etihad cũng ghi nhận tần suất khai thác đạt hoặc gần chạm mốc 90%.

Đây là bước chuyển mình đáng kinh ngạc nếu biết rằng chỉ một tháng trước, Etihad và Qatar Airways từng chứng kiến công suất chạm đáy ở mức 40-50%.

Triển vọng này càng trở nên tươi sáng sau khi Mỹ và Iran ký kết một thỏa thuận tạm thời để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng và dự kiến thảo luận về việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Ông James Halstead - đối tác quản lý tại Aviation Strategy - nhận định: "Không phận của khu vực sẽ được mở lại khi tình trạng chiến sự cho phép các hãng vận chuyển vùng Vịnh khôi phục hoàn toàn hoạt động".

Dù vậy, những lo ngại về an toàn vẫn là rào cản lớn khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong suốt thời gian qua liên tục buộc các chuyến bay hướng về vùng Vịnh phải chuyển hướng, giới hạn các đường bay vào một số ít hành lang hàng không an toàn.

Nhiều hãng hàng không châu Âu và châu Á vẫn đang tạm dừng các chuyến bay đến khu vực này theo các khuyến cáo bảo an. Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EASA) hiện vẫn giữ nguyên cảnh báo bay đối với khu vực này cho đến ngày 24/6.

Đại diện EASA chia sẻ với Reuters rằng sẽ cân nhắc các diễn biến mới nhất khi đánh giá lại mức độ nguy hiểm, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận còn quá sớm để xác định liệu việc giảm leo thang căng thẳng vừa qua có mang lại sự giảm thiểu rủi ro bền vững cho ngành hàng không dân dụng hay không.

Sự phục hồi của bầu trời vùng Vịnh mang ý nghĩa sống còn đối với nền kinh tế của các quốc gia giàu dầu mỏ khi những nước này đã đổ hàng tỷ USD vào hạ tầng khách sạn, sân bay và sự kiện để biến khu vực thành trung tâm du lịch và vận tải toàn cầu.

Giám đốc điều hành Emirates, ông Tim Clark, nói với Reuters vào tuần trước rằng hãng sẽ tập trung vào việc tái khẳng định với hành khách về mức độ an toàn và độ tin cậy của các chuyến bay.

Để kích cầu và trấn an dư luận, hãng hàng không Etihad thậm chí còn công bố chương trình tặng bảo hiểm y tế du lịch miễn phí cho du khách đến Abu Dhabi từ tháng 7 đến tháng 12. Trong khi các hãng lớn phục hồi nhanh chóng, tốc độ của các hãng hàng không giá rẻ có phần chậm hơn khi lượng chuyến bay của Air Arabia và Flydubai hiện mới chỉ đạt lần lượt 75% và 57% so với giai đoạn trước cuộc chiến.

Hệ lụy từ cuộc xung đột Mỹ - Iran đã lan rộng ra ngoài phạm vi vùng Vịnh khi giá nhiên liệu phản lực tăng vọt làm kiệt quệ các hãng bay không có công cụ phòng vệ giá, buộc các hãng từ châu Âu đến châu Á phải thay đổi lịch trình liên tục và thực hiện những "chuyến bay không điểm đến" dài dằng dặc chỉ để tái định vị máy bay.

Trong tháng này, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã phải cắt giảm gần một nửa dự báo lợi nhuận năm 2026 của toàn ngành do tác động từ cuộc chiến tại Iran. Tổ chức này hiện chỉ kỳ vọng tổng lợi nhuận ròng toàn cầu đạt 23 tỷ USD , sụt giảm mạnh so với mức dự báo 41 tỷ USD trước đó và thấp hơn nhiều so với con số 45 tỷ USD đạt được vào năm 2025.