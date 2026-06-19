Ngành vận tải biển vẫn sẽ lao đao vì dầu

Các hãng vận tải biển toàn cầu đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng bất kể thỏa thuận hòa bình nhằm mở lại eo biển Hormuz giữa Mỹ và Iran.

Cuộc khủng hoảng năng lượng được dự báo tiếp diễn trong vài tháng tới. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, các tàu vận tải biển bị buộc phải chờ đợi gần hai tuần hoặc phải di chuyển thêm hàng trăm dặm để tìm kiếm nhiên liệu, giữa bối cảnh những thiếu hụt do cuộc khủng hoảng Trung Đông làm gián đoạn các tuyến cung ứng năng lượng truyền thống.

Bà Semiramis Paliou - Giám đốc điều hành của Diana Shipping - cho biết doanh nghiệp này đã phải hơn hai lần chuyển hướng các con tàu từ Nhật Bản sang Hàn Quốc trong những tuần gần đây chỉ để tìm nhiên liệu.

"Các bên thuê tàu của chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy lượng nhiên liệu phù hợp tại các cảng mà tàu dự kiến cập bến", bà nói.

Cũng gặp tình trạng tương tự, ông Costas Delaportas - Giám đốc điều hành của DryDel Shipping - cho biết đã liên tục cảnh báo về tình trạng gián đoạn kéo dài nguồn cung năng lượng ngay cả sau khi Iran và Mỹ chốt một thỏa thuận hòa bình mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đảm bảo lối đi an toàn qua eo biển Hormuz.

Ông Delaportas cho biết các tàu thuộc DryDel Shipping đang phải chờ từ 10 đến 12 ngày để nạp nhiên liệu tại Singapore hoặc Fujairah - hai cảng nhiên liệu hàng hải lớn nhất thế giới - thay vì chỉ từ 2 đến 3 ngày như trước đây. Ông tiết lộ thêm hãng đã phải chuyển hướng các con tàu để tìm một cảng cấp dầu từ phía đông Ấn Độ sang Singapore vì không chắc có thể tìm đủ nhiên liệu. Một số tàu của công ty chỉ nhận được 60% khối lượng đặt hàng khiến việc đảm bảo dầu bôi trơn cho động cơ cũng đang trở thành vấn đề lớn.

"Cuộc săn lùng" nhiên liệu kể trên này là hậu quả mà cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran gây ra trên khắp các chuỗi cung ứng và tuyến đường vận tải biển. Cuộc chiến đã làm tăng vọt chi phí đối với các tàu chở hàng rời vốn chịu trách nhiệm vận chuyển các loại nguyên liệu thô từ quặng sắt đến ngũ cốc vốn có ý nghĩa sống còn đối với nền kinh tế toàn cầu.

Trong khi xung đột đẩy giá cước vận chuyển của các tàu chở dầu thô và sản phẩm tinh chế lên mức cao kỷ lục, nó lại giáng đòn nặng nề vào các chủ tàu khác dưới hình thức chi phí leo thang, bao gồm cả giá nhiên liệu và vé máy bay để di chuyển các thủy thủ đoàn thay thế đến các con tàu trên khắp thế giới.

Bất chấp thỏa thuận Mỹ - Iran đạt được vào cuối tuần, các giám đốc điều hành dự báo cuộc khủng hoảng sẽ tiếp tục tác động đến ngành trong nhiều tháng tới khi các tàu rời khỏi vùng Vịnh và chuỗi cung ứng cần thời gian để tái thiết lập.

Trước khi khủng hoảng nổ ra, cảng Fujairah nằm trên bờ biển Vịnh Oman gần cửa eo biển Hormuz vốn là cảng tiếp nhiên liệu cho tàu biển lớn thứ ba thế giới.

Tuy nhiên, nơi này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng loại dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp (VLSFO) sau khi xung đột cắt đứt nguồn nhập khẩu nguyên liệu thô và nguồn cung từ nhà máy lọc dầu al-Zour của Kuwait, theo cơ quan định giá năng lượng Argus.

Bà Siew Hua Seah, người đứng đầu bộ phận định giá nhiên liệu hàng hải tại Argus, cho biết: "Hầu hết nhà cung cấp nhiên liệu lớn ở Fujairah đã rút khỏi thị trường trong nửa đầu tháng 6".

Giá nhiên liệu tàu biển tại Fujairah đã vọt lên mức cao kỷ lục 1.495 USD /tấn vào ngày 3/6, cao hơn 714 USD so với Singapore. Dù mức giá nói chung đã hạ nhiệt sau thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, chi phí nhiên liệu tại Singapore vẫn cao hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hệ lụy của cuộc khủng hoảng nguồn cung này không dừng lại ở giá cả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành. Bà Paliou cho biết: "Do giá cao, chúng tôi đã gặp phải một số trường hợp chất lượng nhiên liệu cung cấp cho các tàu không tốt".

Nhiên liệu chất lượng thấp có thể phá hủy động cơ tàu, buộc các thủy thủ đoàn phải tiến hành các bài kiểm tra nghiêm ngặt trước khi sử dụng. Nếu nhiên liệu không đạt tiêu chuẩn, các con tàu sẽ bị buộc phải thực hiện quy trình hút xả để dỡ bỏ lượng dầu bẩn này tại cảng gần nhất và thay thế bằng nguồn cung cấp có cấp độ tốt hơn.

Ông Delaportas thừa nhận thực tế khắc nghiệt này khi xác nhận rằng các tàu của DryDel đã bị buộc phải dỡ bỏ nhiên liệu kém chất lượng rất thường xuyên.