Giá vàng trong nước bất ngờ lùi sâu

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần (1/8), chủ yếu do ảnh hưởng từ sự suy yếu của giá vàng thế giới.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra (1/8), diễn biến suy yếu bao trùm lên toàn bộ thị trường vàng miếng và vàng nhẫn trong nước, mức giảm lên tới gần 1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán so giá chốt phiên liền trước.

Vùng giá bán 141 triệu đồng/lượng hiện cũng được các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... áp dụng với mặt hàng vàng miếng.

Xét trên biểu đồ giá giao dịch hàng ngày, dù giảm mạnh trong sáng nay, giá vàng miếng vẫn cao hơn khoảng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ bù đắp khoảng chênh lệch mua - bán lên tới 4 triệu đồng/lượng. Điều đó đồng nghĩa những người mua vàng vào cuối tuần trước nếu bán ra ở thời điểm hiện tại vẫn phải chấp nhận khoản lỗ hơn 3 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC SUY YẾU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141

Giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm mạnh trong sáng nay, với biên độ giảm tương đương vàng miếng.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn tròn còn 137 - 141 triệu đồng/lượng. Đây cũng là vùng giá bán vàng nhẫn tròn trơn mà PNJ, DOJI đang áp dụng.

Trong khi đó, hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng neo giá vàng nhẫn ở 138,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng áp dụng giá bán vàng nhẫn 999 tại 137,3 - 139 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận mức giảm tới 60 USD (-1,5%) để đóng cửa giao dịch tuần này ở mức 4.041 USD /ounce. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.