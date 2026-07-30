Giá vàng, dầu thô diễn biến ra sao sau quyết định của Fed?

Giá vàng có thời điểm tăng hơn 100 USD lên trên 4.100 USD/ounce, tuy nhiên sau đó thu hẹp đà tăng và đang giao dịch 4.070 USD/ounce.

Theo cập nhật mới nhất, giá vàng đã lấy lại đà tăng và hiện giao dịch quanh 4.070 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ra quyết định giữ nguyên lãi suất, giá vàng thế giới đã bật tăng hơn 100 USD lên 4.116 USD /ounce. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, giá kim loại quý bất ngờ tụt xuống vùng 4.040 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá mặt hàng này đã lấy lại đà tăng và hiện giao dịch quanh vùng 4.070 USD /ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn COMEX cũng bật tăng hơn 36 USD so với giá chốt phiên liền trước lên quanh 4.072 USD /ounce.

Ngoài vàng, giá bạc hiện dao động trên 57 USD /ounce, giữ trên mức đáy của phiên liền trước nhưng vẫn thấp hơn vùng kháng cự ngắn hạn 58- 59 USD /ounce. Giá bạch kim gần như đi ngang ở 1.608 USD /ounce, còn giá palladium tăng nhẹ 11 USD lên 1.249 USD /ounce.

Trong khi đó, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp đã đẩy giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 7,3% lên trên 88 USD /thùng, còn dầu WTI tại Mỹ giao dịch quanh 84,79 USD /thùng. Việc giá dầu tăng mạnh đã làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể tăng trở lại, yếu tố nhiều lần hạn chế đà tăng của giá vàng.

Trên thị trường Phố Wall, sau quyết định của Fed, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh. Chỉ số S&P 500 giảm 112,63 điểm (-1,52%) xuống 7.316,15 điểm; Nasdaq Composite mất 433,97 điểm (-1,74%) còn 24.442,94 điểm; Dow Jones giảm tới 1.153,18 điểm (-2,19%) xuống 51.594,14 điểm.

Sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), bối cảnh vẫn được đánh giá là mang xu hướng "diều hâu" đối với thị trường tài chính thế giới, dù Fed giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5-3,75%. Có 3 thành viên FOMC bỏ phiếu phản đối quyết định này và ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng nhấn mạnh rằng quyết định lần này “không nên được xem là một sự tạm dừng chu kỳ thắt chặt chính sách”, đồng thời tái khẳng định mục tiêu đưa lạm phát về 2% nhưng không đưa ra định hướng rõ ràng cho các bước đi tiếp theo.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ theo dõi sát kỳ vọng lãi suất sau cuộc họp Fed, số liệu GDP của Mỹ công bố vào thứ Năm, chỉ số lạm phát PCE vào thứ Sáu, cùng với mọi diễn biến mới có thể làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hoặc Biển Đỏ.