Sầu riêng giúp Việt Nam lập kỷ lục xuất khẩu

Ngành rau quả đón nhận cột mốc mới khi kim ngạch xuất khẩu trong một tháng vượt 1 tỷ USD, trong đó sầu riêng vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Sầu riêng tiếp tục là trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ảnh: Anh Nguyễn.

Số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho thấy kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 7 đã vượt 1 tỷ USD , tăng 13% so với tháng trước và tăng đến 38% nếu so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam vượt mốc 1 tỷ USD chỉ trong một tháng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả Việt Nam đã đạt hơn 4,7 tỷ USD và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó giá trị xuất siêu đạt gần 3 tỷ USD .

Đáng chú ý, sầu riêng tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành và giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng. Ngoài sầu riêng, nhiều mặt hàng khác như dừa, xoài, chuối, chanh leo và rau quả chế biến cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả tháng 7 sơ bộ đạt 262 triệu USD , giảm 8% so với tháng trước nhưng tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm, nhập khẩu rau quả đạt hơn 1,8 tỷ USD , tăng 27% so với cùng kỳ.

Trước đó, theo số liệu vào tháng 6, Trung Quốc đứng đầu danh sách các quốc gia thu mua rau quả Việt Nam nhiều nhất, với kim ngạch đạt hơn 621 triệu USD . Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 2 tỷ USD , tăng 25%, chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 với kim ngạch đạt 59,4 triệu USD trong tháng 6, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ trong nửa đầu năm, xuất khẩu rau quả sang Mỹ đã vượt 292 triệu USD , tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời chiếm 8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết nguồn cung rau quả trong quý II được bảo đảm và thị trường cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc biến động giá bất thường.

Với nguồn cung dồi dào và nhu cầu thị trường ổn định, nhóm hàng rau quả được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, đồng thời không tạo áp lực đáng kể lên mặt bằng giá tiêu dùng trong nước.