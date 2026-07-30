Giá vàng tăng trở lại nhưng người mua chưa thoát lỗ

Mức tăng 1 triệu đồng sáng nay đã giúp giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lấy lại mốc 142 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn chưa đủ bù đắp chênh lệch giá mua - bán lên tới 4 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước dần hồi phục. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (30/7), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tăng thêm 1 triệu đồng so với hôm qua, hiện giao dịch ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, đều giao dịch trên mốc 142 triệu đồng/lượng.

Xét trong một tuần gần nhất, sau cú lao dốc mạnh vào phiên 23/7 khiến giá vàng miếng giảm tới 4 triệu đồng mỗi lượng, mặt hàng này đã liên tục phục hồi trong các phiên sau đó, qua đó thu hẹp đáng kể mức giảm. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng miếng vẫn thấp hơn khoảng 3,5 triệu đồng mỗi lượng so với một tuần trước.

Không chỉ chịu mức giảm của giá vàng, người mua còn phải gánh khoản chênh lệch giữa giá mua - bán đang được các doanh nghiệp duy trì ở mức 4 triệu đồng mỗi lượng. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư mua vàng cách đây một tuần hiện vẫn đang lỗ hơn 7 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẬT TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 138.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 142.5

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ sáng nay cũng được Công ty SJC niêm yết tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 138 triệu/lượng và bán ra ở 142 triệu đồng.

Cùng mức tăng, Tập đoàn Phú Quý, Công ty PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đã nâng giá giao dịch vàng nhẫn, hiện chạy quanh vùng 137,5 - 143,5 triệu/lượng. Trong khi tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng giao dịch sản phẩm vàng nhẫn 999 ở mức 139,5 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức 4.086 USD /ounce, tức tăng 21 USD (+0,6%) so với giá chốt phiên liền trước. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 131 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 12 triệu đồng/lượng.